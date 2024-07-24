爆潘孟安住光電集團豪宅 王鴻薇判賠

國民黨 立委王鴻薇爆料總統府秘書長潘孟安擔任賴清德 總統競選總幹事北上輔選期間，入住力能能源科技董事長楊宗名下價值5000萬元(新台幣，下同，約152萬美元)豪宅，潘提告求償150萬元。台北地方法院認為，王未盡查證義務，23日判賠50萬元，並撤除貼文和影片，不得再利用網路或其他媒介散布不實言論；此案可上訴。王鴻薇說，她會堅持下去查到底，揭弊除惡務盡，絕對不會向這些惡勢力低頭。

王鴻薇說，她身為立委，為民監督本於職責，揭弊內容皆有所本，已做完整查證，潘自始至終提不出本人租約及匯款證明，法官竟做出有利於潘的判決。她將提出上訴，以正官箴，絕不容朝堂之上，高官和財團利益交相賊；錯誤的能源政策，背後的官商勾結，黑道貪瀆橫行，對國家經濟建設，台灣生活負擔影響巨大。

王鴻薇指出，力能能源近年在屏東縣拓展光電事業，天方能源則是力麗集團旗下力麒建設關係事業。力麗集團旗下能源公司天方、力能，也在屏東發展光電，與潘淵源不淺。是否有政商勾串問題本應受檢驗，她也都有出示相關事證，潘孟安本就應說明清楚，卻用司法手段來規避質疑，令人不齒。

台北地院指出，潘孟安已說明租房原因，提出租賃書、匯款單、助理名片等證據，且潘為替賴清德輔選，委由助理租房、與助理同住，沒有違背常情；王鴻薇僅憑潘孟安居住楊的房屋及天方公司在屏東有光電能源案，就發布潘被財團供養的言論，未盡合理查證義務。