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婆婆遺產稅糾紛 楊麗花二審輸了但少賠1081萬

記者王宏舜／台北18日電
歌仔戲國寶楊麗花夫家遺產糾紛未平，台灣高等法院17日判楊麗花六人連帶給付3395萬餘元。（記者曾學仁／攝影）
歌仔戲國寶楊麗花夫家遺產糾紛未平，台灣高等法院17日判楊麗花六人連帶給付3395萬餘元。（記者曾學仁／攝影）

歌仔戲國寶楊麗花的婆婆留下高額遺產、股票、逾億元遺產稅和罰鍰，亡夫洪文棟的姪子繳納大部分稅款，提告要求洪文棟六名繼承人、姑姑鄭洪玉崑變更股票登記，平均分擔遺產稅。台灣高等法院17日判楊麗花六人連帶給付3395萬餘元（新台幣，下同，約106萬美元）、鄭洪玉崑給付4476萬餘元本息。

洪家第一代洪萬傳和吳火獅共同創辦新光集團，洪萬傳和妻子洪彭瑞蘭共有洪文樑、洪文棟、鄭洪玉崑三名子女。

洪文棟是骨科名醫，曾任立法委員，和前妻育有四名小孩，與楊麗花未生育子女。洪文棟2018年過世。此外，男子徐國璋自稱洪文棟親生兒子，提出 確認親子關係存在訴訟，洪拒驗DNA，但他死後法院仍認定徐是洪的孩子；徐改名洪國璋，和楊麗花、四名子女共同繼承遺產。

洪文樑兒子洪士鈞提告主張，祖母洪彭瑞蘭1992年過世，遺產稅和罰鍰金額累積高達1.5億元，留下的新勝公司、新光實業股票價額也高達1.3億元；父親1998年死亡，他和叔叔、姑姑協議，股票歸他所有，並繳納遺產稅、罰鍰1.4億餘元作補償，但洪文棟、鄭洪玉崑不配合過戶股票。因洪文棟已過世，訴訟由楊麗花、4名子女和洪國璋承擔，提告請求洪文棟繼承人、鄭洪玉崑變更股票登記。一審判楊麗花等六人、鄭洪玉崑須各給付4476萬餘元。

洪文棟繼承人、鄭洪玉崑反駁，協議書未記載洪彭瑞蘭遺留股票獨屬於洪士鈞所有，另依協議書洪士鈞已承諾以股分抵繳稅款，不得再要求他們負擔，且洪文棟已繳納1.1億餘元、鄭洪玉崑已繳2841萬餘元遺產稅，認為洪士鈞請求無理由。

高院認為，洪文樑生前未與洪文棟、鄭洪玉崑達成遺產分割協議，股票不可能全數分歸洪文樑取得，洪彭瑞蘭遺產稅應由三子女各依應繼分比例分擔。

高院認為洪文樑和其他繼承人繳納總額已逾1/3，洪文棟、鄭洪玉崑繳納總額不足1/3，洪士鈞經洪文樑全體繼承人同意，請求楊麗花等六人、鄭洪玉崑各給付所受利益有理。本件得上訴。

高院 骨科 親子

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