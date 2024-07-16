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持有未成年性影像 黃子佼換律師翻供否認犯罪

記者王聖藜／台北16日電
藝人黃子佼（右）15日午出庭台北地方法院，結束後不發一語離去。（記者葉信菉／攝影）
藝人黃子佼（右）15日午出庭台北地方法院，結束後不發一語離去。（記者葉信菉／攝影）

藝人黃子佼無故持有未成年性影像，依違反兒童及少年性剝削防制條例起訴，台北地院昨天傳喚黃答辯，案情出現重大變化。黃一改認罪口供否認犯罪，質疑檢察官起訴證據，法官要求檢、辯遞狀表示意見，擇日再開庭。

法官昨天開傳票要求黃子佼下午3時30分出庭，黃遲到20分鐘步入法庭，庭審進行近兩小時結束，黃入出法院表情嚴肅。

黃子佼涉案移審後，曾請律師遞狀認罪，狀子記明盼法官給緩刑機會自新，不過他昨天開庭前更換律師，訴訟策略也「大轉彎」、否認犯罪，且質疑檢察官據以起訴的證據清單內容，法官請檢、辯近日再提書狀表示法律意見。

事實上，黃子佼曾兩度認罪，檢方第一次偵辦時，處分黃緩起訴，命他繳120萬元台幣（約3.68萬美元）緩起訴處分金，寫至少1200字悔過書，緩起訴期間兩年，偵查出爐，群情譁然。

檢察官依職權再議，台灣高檢署認為偵查不完備，發回地檢署重查，檢察官第二次偵辦時，黃子佼仍維持認罪答辯，檢方將他依兒少條例、無故持有未成年性影像罪起訴，法定刑度是一年以下有期徒刑。

黃子佼2023年遭民眾告發涉嫌性侵害未成年少女，檢警分案查辦，2023年8月4日對黃子佼搜索、約談，在黃的住處查扣他的隨身硬碟中藏有成年、未成年女子的性影片。

檢警調查，黃子佼影片來源是全台最大情色網站「創意私房論壇」。創意私房論壇由綽號「老馬」的不詳人士自2012年起在美國租設網域牟利，黃子佼在2013年2月註冊加入會員，2017年8月到2023年7月在論壇購買性影像，存放在未加密的隨身硬碟裡。

檢方起訴書指出，黃子佼明知無正當理由不得持有未成年女子的性影像，卻自2023年2月17日起以行動硬碟儲存未成年女子裸露胸部或陰部從事接觸性器官或性交行為的相關性影像，涉嫌犯罪。

黃子佼 傳票

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