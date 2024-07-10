中華代表團授旗 郭婞淳帶傷拚奧運連霸

中華代表團9日舉辦授旗典禮後合照，在賴清德總統（前排中）頭上比出愛心的郭婞淳（第二排中），受訪時擔心傷勢會影響奧運成績。 (記者劉學聖／攝影)

巴黎奧運將在台灣時間本月27日凌晨開幕，台灣派出16項運動種類60名選手參賽；中華代表團授旗典禮昨天在高雄國訓中心舉行，總統賴清德 將國旗和代表團團旗授予中華奧會主席兼團長林鴻道，並加發20萬元加菜金，期勉選手在巴黎獲得佳績，「把台灣推上國際舞台」。

「桌球教父」莊智淵這次參賽，成了「六朝元老」；上屆東京奧運 奪金的羽球黃金男雙「麟洋配」王齊麟、「舉重女神」郭婞淳也再度出擊；杭州亞運 奪下中華代表團第一百面金牌的「柔道男神」楊勇緯擔負打頭陣任務，27日就在男子60公斤級出賽，有望為代表團帶回第一面獎牌。

有機會挑戰奧運「連霸」的郭婞淳及黃金男雙王齊麟、李洋，昨都在場迎接賴總統親臨，大合照時比出愛心手勢燦笑的郭婞淳，典禮後提到備戰卻突然哽咽，坦言傷勢狀況讓狀態起起伏伏，心情受影響。

三年前東京奧運，郭婞淳舉起女子59公斤級金牌，為中華代表團金牌數開張，也完成生涯大賽都登頂的「金滿貫」紀錄，但最後一把挺舉挑戰世界紀錄沒成功而留下遺憾，讓她決定再戰巴黎奧運，但再戰五環殿堂的最後備戰期卻有腰傷舊疾問題，充滿「正能量」的郭婞淳仍忍不住紅了眼眶。

去年杭州亞運帶著腰傷奪下銅牌郭婞淳透露，前陣子訓練狀況不錯，讓她十分有信心，但近期腰傷復發，狀態下降，甚至幾天無法碰舉重槓鈴，心情隨之下沉，她苦笑說：「打擊很大，太困難了。」

30歲的郭婞淳從2012年就登上奧運殿堂，連續4屆參加奧運的她提到，今年雖有傷勢問題，最艱難的一次仍是奧運初體驗。整理好情緒的她說：「爬這座山可能比以往困難，但整個過程一定會有不同人、事、物，成為之後美好回憶，要更享受一點在最後衝刺階段。」

8月8日出賽的她笑說，愈接近奧運，心情要更平靜，不要再多想，「最後一段路，調整好到比賽那一天，目標傷勢別那麼不舒服就好。」

上屆東京奧運中華代表團帶回史上最佳成績獲二金、四銀、六銅成績，今年力求挑戰突破上屆紀錄；賴清德表示，每位國手的表現都是凝聚國家團結的力量，「我代表國人恭喜大家、感謝大家，更重要祝福大家旗開得勝、馬到成功，不要客氣，把獎牌帶回來就對了！」