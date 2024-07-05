我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加華女返美工作簽被拒 竟因「工資太低」

2死7傷 國慶日酒駕 撞進曼哈頓下東城公園

王建民捲美女醫師婚外情 遭名醫求償千萬 確定免賠

記者林孟潔／台北5日電
台南府城名醫蕭嘉蓉常常不吝在臉書上展示他的好身材。（取材自臉書）
台南府城名醫蕭嘉蓉常常不吝在臉書上展示他的好身材。（取材自臉書）

前旅美球星、中信兄弟隊投手教練王建民被名醫王文哲指控，多年前與王妻、美女醫師蕭嘉蓉出遊、互傳訊息訴情意，王文哲向王建民、蕭嘉蓉求償1000萬元台幣，一審敗訴後，王文哲上訴改求償200萬元台幣，二審仍判決敗訴，最高法院駁回上訴，全案確定。

王文哲提告主張，他和蕭嘉蓉1997年結婚，而他2020年間發生婚外情，妻子帶子女搬出雙方共同住所，他隔年1月間因思念子女，翻閱家用照片隨身碟、USB等，發現妻子與王建民2014年12月至2015年11月使用Viber通訊、互訴情意。

王文哲指出，妻子和王建民另曾於2014年12月27日、2015年1月1日及同年月3日、6日，相約至台南漁光島、高雄等地出遊，或互贈禮物等，已超出一般男女正常社交範圍的互動，認為兩人侵害配偶權，請求連帶賠償1000萬元。

蕭嘉蓉反駁，她和王建民因醫美治療而認識，王建民為知名旅美球星，她也熱中棒球賽事，丈夫、子女也與王建民熟識。她與王建民是基於醫病、球迷與朋友間的正常往來，沒有逾越一般社交範圍。

王建民也稱，他經友人介紹向蕭嘉蓉求診，因而認識蕭嘉蓉、王文哲一家人，他與蕭嘉蓉間訊息對話，純屬友人間閒聊或打諢，毫無傾訴愛念之意。他說，當時返台期間與蕭嘉蓉見面均為醫療目的，或趁就診空檔短暫外出，兩人並無曖昧，更未逾越正常社交範圍。

一審認為根據王文哲提出的隨身碟證據，王知悉兩人出遊一事至提告時已逾追訴時效，且無積極證明兩人逾越社交行為，判王建民、蕭嘉蓉免賠。

王文哲上訴，並將求償金額調整為200萬元；二審認為，王建民、蕭嘉蓉雖有拍照動作，但兩人沒有緊貼不放，而是保持一定距離，且兩人出遊地點也是公共場所，沒有親密舉動，判決王文哲敗訴；王文哲上訴第三審，最高法院認為判決沒有違誤，駁回上訴，全案確定。的請求，判蕭與王建民免賠，上訴後，最高法院駁回確定。

王建民。(本報資料照片)
王建民。(本報資料照片)

王建民

上一則

新聞幕後／台漁船越界理虧 個案化、三管齊下解危

下一則

北迴線1個月阻斷3次 台鐵將增設8處告警

延伸閱讀

王建民遭控和女醫師婚外情 遭名醫老公求償200萬台幣 結果出來了

王建民遭控和女醫師婚外情 遭名醫老公求償200萬台幣 結果出來了
涉持有少年私密片 炎亞綸獲判緩刑

涉持有少年私密片 炎亞綸獲判緩刑
澳門賭場名人周焯華終審敗訴 維持入獄18年判決

澳門賭場名人周焯華終審敗訴 維持入獄18年判決
最高法院判決 川普公務有豁免權

最高法院判決 川普公務有豁免權

熱門新聞

金曲獎頒獎典禮開始前1小時，入圍本屆華語歌王的中國歌手許鈞臨時宣布不出席。(十一音樂／提供)

人都到台灣了 中國歌手突集體缺席金曲獎

2024-06-30 02:25
有「華爾街女神」之稱的陳莉婷（右）。圖／取自陳莉婷臉書

台「華爾街女神」爭家產謀害小姑 驚世母女殺人罪各判8年

2024-07-04 16:25
杜姓男子從介壽路派出所被移往中正一警分局，一路被員警架上車，期間對媒體喊話說，「國安特務」、「我老婆是共諜......高官......我老婆是......」等話語，語焉不詳。(記者翁至成／攝影)

他開車撞台總統府 向媒體喊「我老婆是共諜」還不理律師

2024-07-01 13:00
東森「關鍵時刻」主持人劉寶傑。(圖／摘自YouTube)

和「關鍵時刻」劉寶傑鬧翻？名嘴證實暫時不再上節目

2024-06-30 15:46
一艘澎湖漁船在金門外海捕撈，卻不明原因遭中國海警船逼近、強行登檢，海巡署獲報立刻出動3艘艦艇因應，與7艘中國海警船對峙。(記者廖炳棋／翻攝)

澎湖漁船遭中國強行帶走 台出動3艦艇與7海警船對峙

2024-07-02 10:42
台積電計畫在嘉義科學園區蓋2座CoWoS先進封裝廠，5月底第1座廠（P1）整地發現疑似遺跡，暫停施工，將搶救挖掘。(嘉縣府提供)

台積電嘉義廠開挖發現繩紋陶遺址 考古人員：像蟄伏已久巨獸躍起

2024-06-25 21:50

超人氣

更多 >
12生肖下半年運勢！虎有新邂逅、鼠將遇貴人、1族群「小心」意外之財

12生肖下半年運勢！虎有新邂逅、鼠將遇貴人、1族群「小心」意外之財
台「華爾街女神」爭家產謀害小姑 驚世母女殺人罪各判8年

台「華爾街女神」爭家產謀害小姑 驚世母女殺人罪各判8年
遊民到曼哈頓華埠餐廳乞討 搶顧客買單現金還咬人

遊民到曼哈頓華埠餐廳乞討 搶顧客買單現金還咬人
東奧銅牌寫歷史 中國「短跑一哥」蘇炳添缺席巴黎奧運

東奧銅牌寫歷史 中國「短跑一哥」蘇炳添缺席巴黎奧運
中國遊客一家三口洛城被撞 1死1截肢 家屬達和解

中國遊客一家三口洛城被撞 1死1截肢 家屬達和解