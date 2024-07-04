我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人愛借親友名買房 卻慘遭對方玩失聯

白宮懇談後 霍楚等民主黨3州長力挺拜登連任

王建民遭控和女醫師婚外情 遭名醫老公求償 確定免賠

記者林孟潔／台北即時報導
王建民。(本報資料照片)
王建民。(本報資料照片)

前旅美球星、中信兄弟隊投手教練王建民被名醫王文哲指控，多年前與王妻、醫美女醫師蕭嘉蓉出遊、互傳訊息訴情意，王文哲向王建民、蕭嘉蓉求償1000萬元台幣，一審敗訴後，王文哲上訴改求償200萬元台幣，二審仍判決敗訴，最高法院駁回上訴，全案確定。

王文哲提告主張，他和蕭嘉蓉1997年結婚，而他2020年間發生婚外情，妻子帶子女搬出雙方共同住所，他隔年1月間因思念子女，翻閱家用照片隨身碟、USB等，發現妻子與王建民2014年12月至2015年11月使用Viber通訊、互訴情意。

王文哲指出，妻子和王建民另曾於2014年12月27日、2015年1月1日及同年月3日、6日，相約至台南漁光島、高雄等地出遊，或互贈禮物等，已超出一般男女正常社交範圍的互動，認為兩人侵害配偶權，請求連帶賠償1000萬元。

蕭嘉蓉反駁，她和王建民因醫美治療而認識，王建民為知名旅美球星，她也熱衷棒球賽事，丈夫、子女也與王建民熟識。她與王建民是基於醫病、球迷與朋友間的正常往來，沒有逾越一般社交範圍。

王建民也稱，他經友人介紹向蕭嘉蓉求診，因而認識蕭嘉蓉、王文哲一家人，他與蕭嘉蓉間訊息對話，純屬友人間閒聊或打諢，毫無傾訴愛念之意。他說，當時返國期間與蕭嘉蓉見面均為醫療目的，或趁就診空檔短暫外出，兩人並無曖昧，更未逾越正常社交範圍。

一審認為根據王文哲提出的隨身碟證據，王知悉兩人出遊一事至提告時已逾追訴時效，且無積極證明兩人逾越社交行為，判王建民、蕭嘉蓉免賠。

王文哲上訴，並將求償金額調整為200萬元；二審認為，王建民、蕭嘉蓉雖有拍照動作，但2人沒有緊貼不放，而是保持一定距離，且兩人出遊地點也是公共場所，沒有親密舉動。

另外，王建民、蕭嘉蓉確實為醫病關係，且有一定熟識程度，相關對話僅是朋友口語上鬥嘴，或是打情罵俏，難認違背一般社會常情，且蕭嘉蓉自認是王建民球迷，從球迷對球星景仰所產生情愫，也難認親密男女間情愛。

二審認為，依據王文哲提出的證據，難認兩人違背善良風俗，或侵害配偶權，判決王文哲敗訴；王文哲上訴第三審，最高法院認為判決沒有違誤，駁回上訴，全案確定。的請求，判蕭與王建民免賠，上訴後，最高法院駁回確定。

王建民

上一則

台灣旅行團在南韓出車禍 肇事司機身亡、1台籍遊客受傷

延伸閱讀

「愛家」人設翻車 台名醫被爆與護理師過夜 本人這樣回應

「愛家」人設翻車 台名醫被爆與護理師過夜 本人這樣回應
川普享豁免權 民主黨議員稱最高院失控 計畫彈劾大法官

川普享豁免權 民主黨議員稱最高院失控 計畫彈劾大法官
一再散播大選謊言 紐約州撤朱利安尼律師資格

一再散播大選謊言 紐約州撤朱利安尼律師資格
最高法院同意受理電子菸申請限制、成人網站年齡規定

最高法院同意受理電子菸申請限制、成人網站年齡規定

熱門新聞

金曲獎頒獎典禮開始前1小時，入圍本屆華語歌王的中國歌手許鈞臨時宣布不出席。(十一音樂／提供)

人都到台灣了 中國歌手突集體缺席金曲獎

2024-06-30 02:25
台積電計畫在嘉義科學園區蓋2座CoWoS先進封裝廠，5月底第1座廠（P1）整地發現疑似遺跡，暫停施工，將搶救挖掘。(嘉縣府提供)

台積電嘉義廠開挖發現繩紋陶遺址 考古人員：像蟄伏已久巨獸躍起

2024-06-25 21:50
女子到帛琉觀光潛水，卻遭遇到海關不合理對待。僅示意圖，非當事人。(Unsplash/Jaiden Peters)

台女飛帛琉 遭海關要求「全身脫光看私密處」機場淚崩

2024-06-26 20:40
杜姓男子從介壽路派出所被移往中正一警分局，一路被員警架上車，期間對媒體喊話說，「國安特務」、「我老婆是共諜......高官......我老婆是......」等話語，語焉不詳。(記者翁至成／攝影)

他開車撞台總統府 向媒體喊「我老婆是共諜」還不理律師

2024-07-01 13:00
一艘澎湖漁船在金門外海捕撈，卻不明原因遭中國海警船逼近、強行登檢，海巡署獲報立刻出動3艘艦艇因應，與7艘中國海警船對峙。(記者廖炳棋／翻攝)

澎湖漁船遭中國強行帶走 台出動3艦艇與7海警船對峙

2024-07-02 10:42
東森「關鍵時刻」主持人劉寶傑。(圖／摘自YouTube)

和「關鍵時刻」劉寶傑鬧翻？名嘴證實暫時不再上節目

2024-06-30 15:46

超人氣

更多 >
不是1.5元的熱狗 執行長：好市多販售最重要東西是這個

不是1.5元的熱狗 執行長：好市多販售最重要東西是這個
紐時：拜登正在考慮退選

紐時：拜登正在考慮退選
想了解身體是否健康 加州醫師建議每天自我檢查這5部位

想了解身體是否健康 加州醫師建議每天自我檢查這5部位
「只有她能贏」若米雪兒迎戰川普 支持度50%比39%

「只有她能贏」若米雪兒迎戰川普 支持度50%比39%
iPhone被偷縱火洩憤 燒錯屋釀5人枉死 亞裔男判刑60年

iPhone被偷縱火洩憤 燒錯屋釀5人枉死 亞裔男判刑60年