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被控妨害性自主 賀軍翔:沒做不禮貌行為

記者房荷庭／台北3日電
賀軍翔面對媒體包圍詢問說「我沒有做不禮貌的行為」。(記者林伯東／攝影)
賀軍翔面對媒體包圍詢問說「我沒有做不禮貌的行為」。(記者林伯東／攝影)

賀軍翔、黃子佼分別被控妨害性自主，台北地檢署2日傳喚兩人出庭。賀軍翔說，他沒有做不禮貌的行為，檢方訊後請回；黃子佼未報到，由律師向檢方請假，檢察官將擇日傳喚到庭。

外傳賀軍翔在台北市一處私人招待所參加朋友聚會時，經友人介紹認識一名女子，雙方酒酣耳熱，有肢體觸摸、親吻及喇舌，該女子認為賀對她「不禮貌」，提告妨害性自主罪。

今年初，松山警分局獲報受理案件展開調查，日前通知賀軍翔等關係人到案說明，詢後函送北檢偵辦。

檢警為了保全證據，於今年5月24日搜索賀軍翔住處，查扣手機等證據。賀軍翔透過律師發聲，強調清白，未與任何第3人有任何踰矩行為。

賀軍翔2日下午2點抵達北檢後，與法警上樓至偵查庭，全程不發一語。下午4點多偵訊結束，訊後賀軍翔請回，他說「我沒有做不禮貌的行為」，一路雙手合十，步離北檢。

黃子佼方面，北檢偵結黃子佼涉嫌強制猥褻案件後，網紅「Zofia」臉書貼文稱，一名自稱企業家二代的「Ｋ小姐」指控，黃子佼2006年間曾替她拍攝泳衣照，過程疑有性侵犯行，盼黃子佼道歉。

全案經婦幼隊向報北檢指揮，檢方分他字案偵辦，案由為妨害性自主，2日下午傳喚黃子佼到庭。不過，黃子佼未報到，透過律師口頭向檢方請假，檢察官將擇日再傳喚黃子佼到庭釐清案情。

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