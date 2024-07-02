欠稅大戶 黃任中家族仍居首 太子汽車許勝發之妻首入榜

財政部1日公布「重大欠稅案件」，全台公告件數計915件，金額約895.12億元台幣。(本報資料照片)

財政部 昨公布欠稅大戶名單，多是老面孔，已故股市聞人黃任中以欠稅19.4億元（台幣，下同，約5900萬美元）蟬聯個人欠稅「榜首」，企業欠稅最高的還是環亞大飯店的21.8億元。今年欠稅大戶新面孔是太子汽車、萬泰銀行創辦人許勝發之妻許鄭温温，以積欠遺產稅5.21億元排名第七。

財政部每年7月1日公布欠稅大戶，公告標準是個人累計欠稅金額逾1000萬元、營利事業累計欠稅逾5000萬元確定案件。今年度欠稅大戶全台件數915件、欠稅金額895.12億元，比去年減少16件、減少31.97億元。財稅官員說，原因是部分稅款已繳納，或15年的追稅期滿註銷。

個人欠稅大戶中，黃任中積欠綜所稅加計罰鍰，總金額達19.4億元；第二名為高雄黃承志家族、欠綜所稅和遺產稅合計約15.1億元；黃任中姊姊夏黃新平欠綜所稅12.6億元，為第三名；台南魏述堯家族等13人，欠下約8.1億元遺產稅與贈與稅排名第四，第五名則為欠贈與稅約6.9億元的淡水農民李秀隆。

黃任中與夏黃新平合計欠稅約32億元，加上黃另一姊姊黃燕平欠稅1.69億元，合計家族欠稅約33.68億元。黃任中之子黃若谷2022年因追稅期滿不再公告，欠稅19億元當年一筆勾銷。第11名潛逃海外的前東帝士創辦人陳由豪欠稅4.32億元，名下18筆土地先前法拍一標流標。

許鄭温温2019年7月過世，遺產稅欠稅5.21億元；她出身大稻埕望族，么女許嫻嫻嫁給新光金控前董事長吳東進。許鄭温温子女拋棄繼承，遺產管理人為律師王志超，預期將對其留下的不動產遺產進行拍賣 。

企業方面，欠稅金額最高仍是環亞大飯店，積欠營所稅、營業稅連同罰鍰共21.8億元。「金錢豹」旗下松竹皇宮大酒店、紅頂酒家分別欠稅11.6億、10.91億元，分居二、三名。曾為LED股王的東貝光電，董座吳慶輝涉假交易詐貸，欠稅5.23億元，排名第14。靠買賣靈骨塔吸金上百億元的展雲，被潛逃的國寶總裁朱國榮吃下，也欠稅5.12億元，排第16名。

財政部2010年起年年公開重大欠稅案件，但前20名欠稅大戶幾乎多為熟面孔。財政部表示，清理欠稅是各稅捐稽徵機關重點工作之一，與法務部多年來建立合作機制，並與行政執行署加強聯繫，積極查調納稅人可供執行財產。