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鄭華娟組曲催淚 夫悲訴：思念她

記者林士傑／台北30日電
鄭華娟老公Michael（左二）和哥哥為她上台領特別貢獻獎。(圖／台視提供)
鄭華娟老公Michael（左二）和哥哥為她上台領特別貢獻獎。(圖／台視提供)

第35屆金曲獎特別貢獻獎得主為劉清池、已故歌手鄭華娟，雙雙都為歌壇留下暢銷金曲，81歲的劉清池上台領獎依舊硬朗，酷帥的年輕外型讓網友嘖嘖稱奇；鄭華娟的丈夫Michael與哥哥上台代替領獎，道出滿滿悲傷與思念，引發無限哀戚。

「苦海女神龍」由劉清池編曲，合作對象更是星光雲集，包含葉啟田、江蕙、陳小雲、詹雅雯等，昨他自「布袋戲歌后」獻獎人西卿手中接下獎座，表示每首歌曲並非單靠一人就能完成，背後是許多人的努力，希望獎項能鼓勵更多年輕人創作更具台灣特色的音樂，「我也要特別感謝太太，這麼多年來的支持，讓我可以專心在工作上」，坐在台下的太太難掩激動。

資深歌手鄭華娟唱作俱佳，遠嫁德國後近乎淡出，3月病逝讓人震驚，生前合作對象萬芳應邀演出致敬，串聯「加州陽光」等四首夯歌為組曲，搭配鄭華娟的彈吉他畫面格外催淚。隨後鄭華娟丈夫Michael領獎時感性表示：「我也感到悲傷並且思念她，華娟與我們同在，如影隨形，是忘不了的印記。」

鄭華娟累計發表近300首歌曲，其獨特的女性視角別具風格，常常成為歌手們的專輯主打歌，獻獎人桂鳴玉大讚鄭華娟很能掌握歌手特點。而鄭華娟的音樂帶給世界許多美好，華納音樂昨選在榮耀時刻宣布推出紀念專輯，並收錄兩首從未發行的單曲，留下最「真性情」的鄭華娟。

特別貢獻獎得主劉清池，是台語歌壇編曲第一人。(記者葉信菉／攝影)
特別貢獻獎得主劉清池，是台語歌壇編曲第一人。(記者葉信菉／攝影)

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