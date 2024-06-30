鄭華娟組曲催淚 夫悲訴：思念她

鄭華娟老公Michael（左二）和哥哥為她上台領特別貢獻獎。(圖／台視提供)

第35屆金曲獎特別貢獻獎得主為劉清池、已故歌手鄭華娟，雙雙都為歌壇留下暢銷金曲，81歲的劉清池上台領獎依舊硬朗，酷帥的年輕外型讓網友嘖嘖稱奇；鄭華娟的丈夫Michael與哥哥上台代替領獎，道出滿滿悲傷與思念，引發無限哀戚。

「苦海女神龍」由劉清池編曲，合作對象更是星光雲集，包含葉啟田、江蕙、陳小雲、詹雅雯等，昨他自「布袋戲歌后」獻獎人西卿手中接下獎座，表示每首歌曲並非單靠一人就能完成，背後是許多人的努力，希望獎項能鼓勵更多年輕人創作更具台灣特色的音樂，「我也要特別感謝太太，這麼多年來的支持，讓我可以專心在工作上」，坐在台下的太太難掩激動。

資深歌手鄭華娟唱作俱佳，遠嫁德國 後近乎淡出，3月病逝讓人震驚，生前合作對象萬芳應邀演出致敬，串聯「加州 陽光」等四首夯歌為組曲，搭配鄭華娟的彈吉他畫面格外催淚。隨後鄭華娟丈夫Michael領獎時感性表示：「我也感到悲傷並且思念她，華娟與我們同在，如影隨形，是忘不了的印記。」