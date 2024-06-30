金曲35 歌王MC HotDog 歌后孫盛希

MC HotDog熱狗（左）和孫盛希（右）奪第35屆金曲獎最佳華語男女歌手獎。(記者葉信菉／攝影)

第35屆金曲獎歌王歌后順利獎留台灣，連續兩屆入圍 的MC HotDog熱狗擋下大陸勁敵，也斬斷林俊傑三度封王之路，入圍三獎中，風光奪歌王、最佳作詞人獎，僅在年度歌曲獎失利；出道適逢十年的孫盛希達成漂亮里程碑，三度入圍首度贏得后冠，打敗入圍八項的楊乃文、新生代歌手9m88，以及對岸強敵袁婭維、蘇運瑩。

昨典禮表演，新科歌王MC HotDog熱狗唱到一半麥克風竟故障，他當場下跪道歉要求重來，尷尬喊「不是我的問題」，成了昨晚最大插曲。他一上台接獲獎項，直說：「今天真是好奇妙的一天，沒想到剛剛那情況在金曲獎發生，我真的快尿褲子了！」

他說：「不過沒事，我覺得演出其實就會有很多現場的事故，有時候我覺得，來看現場就是要看歌手失誤、就是要看歌手出糗，如果他真唱得跟CD、串流平台一樣好，在家聽就好啦，幹嘛來現場聽。」他幽默看待：「我相信也是金曲獎辦這麼多屆以來百年難得一見的現場（狀況）。」

等了十年、三度入圍，孫盛希如願一舉封后，她一上台就哽咽，激動直呼「這個獎項對我意義很大」，感謝親友、同仁一路相伴，但領獎完才走下台就開始傷腦筋，她說：「怎麼辦？我是（華語）女歌手了，感覺到比較多壓力。」

她首度擔綱企製統籌，包辦專輯的所有大小事，「BOOMERANG」專輯可視為是至今最貼近孫盛希的作品，並以此作拿下首座金曲獎最佳華語女歌手獎，BOOMERANG翻譯為迴力鏢，她說：「覺得人生很有趣，就像迴力鏢，會在任何時間、不同形式回到我們的身邊，也許會傷到自己，但希望我們都可以投入更好的東西，回饋給予我們的人生。」

「草東沒有派對」是本屆大贏家，拿下年度專輯獎、最佳華語專輯獎。最佳新人獎在七搶一激烈競爭下，21歲的阿爆子弟兵「Makav真愛」擊退入圍五項的鄭平、鳳小岳、徐暐翔，進而同時拿下最佳原住民 語專輯獎，和許鈞、MC HotDog熱狗等都拿下兩獎，得獎數量並列第二。