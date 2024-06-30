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草東大贏家 告五人單曲首奪獎

記者梅衍儂／台北30日電
草東沒有派對金曲盛會人雖未到，卻是最風光大贏家。(圖／黑皮國有限公司提供)
草東沒有派對金曲盛會人雖未到，卻是最風光大贏家。(圖／黑皮國有限公司提供)

「草東沒有派對」以專輯「瓦合」拿下年度專輯獎、最佳華語專輯獎和最佳樂團獎三大殊榮，人在外地演出的他們未能出席，經紀人上台領獎時代為致詞：「距離上一張專輯有七年，這張專輯乘載了這些時光最真實的樣貌，未來會怎麼樣我們都不知道，但是我們會努力。」

「瓦合」是「草東」的第二張專輯，在最佳華語專輯獎中打敗外界呼聲最高的楊乃文、許鈞等入圍新作，另外一層意義是，今年該獎是首度由樂團作品入圍過半，樂團要在此獎脫穎而出向來困難度高，「草東」卻突破層層重圍，實力足以證明。

昨他們人雖未到，卻是最風光大贏家，如同七年前首張專輯的氣勢，一推出必橫掃金曲獎也不負眾望拿下最佳樂團獎，2度入圍2度奪獎，命中率百分百，經紀人特別感謝已故鼓手凡凡及其家人，他在台上表示：「謝謝曾經陪伴我們走過最艱難這段路的每個好朋友和好夥伴，謝謝我們的家人，謝謝凡凡的家人、謝謝凡凡，謝謝所有聽見我們聲音的人，謝謝你們。」

年度歌曲獎由近年超夯的樂團「告五人」的「又到天黑」打敗張惠妹、草東沒有派對、楊乃文等強敵的單曲，這是他們連三年入圍金曲獎後，第一個獲得的獎座。

情侶雙主唱雲安和犬青從紅毯一路閃到場內，宣布得獎的那一刻，雲安更是開心得當場親了犬青的額頭，犬青一臉泫然欲泣，拉著團內最穩重的鼓手哲謙一起上台，除了感謝團隊，還特別向歌迷用手寫的溫度給予鼓勵而致意，「他們總是會寫卡片給我們，在這個科技過於快速的年代，溫暖的文字提醒我們要謹言慎行，祝福大家在一生中都能找到自己的BGM（最佳背景音樂）」。

入圍

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