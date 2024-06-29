我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鋼琴王子李雲迪同框任正非 嫖娼風波後首在中國亮相

民主黨沒人？川普諷：拜登不會退選 至少民調黨內第一

魏德聖告郭台強騙走「賽德克」版權 北檢不起訴

記者房荷庭／台北29日電
中影董事長、鑫鴻公司董事長郭台強（左）及導演魏德聖（右）。（本報資料照片）
中影董事長、鑫鴻公司董事長郭台強（左）及導演魏德聖（右）。（本報資料照片）

電影「賽德克巴萊」導演、果子電影有限公司負責人魏德聖，曾獲中影董事長、鑫鴻公司董事長郭台強投資，郭台強去年持本票向法院聲請查封魏德聖的個人與公司財產，魏德聖提告郭台強、中影公司法人董事代表林坤煌、中影公司經理白煇燿等三人，涉嫌詐欺、侵占、背信及偽造文書等罪。台北地檢署調查後，因無積極證據認定郭台強等人有詐欺等犯行，罪嫌不足，全案處分不起訴。

2011年間，郭台強投資電影「賽德克．巴萊」，與魏德聖衍生一筆4500萬元（台幣，下同，約138.4萬美元）債務糾紛，郭台強持本票向法院聲請強制執行獲准，查封魏個人與果子公司財產。魏德聖認為自己遭設局欺騙，連「賽德克．巴萊」版權都不保，反告郭台強涉嫌詐欺、侵占、背信及偽造文書等罪。

魏德聖指控，他與郭台強的中影國際公司簽約後，中影國際公司應支付他與「Eagle Will Limited」5億餘元，但郭台強卻僅以鑫鴻公司名義賄款6500萬元給果子公司，並在於多年後，以虛構借款名義，迫使他簽發本票及股權買賣暨移轉契約書。

郭台強向檢方辯稱，魏德聖的果子公司在外有6000餘萬欠款，需要中影國際公司出資解決，但為了爭取時效，先由林坤煌的鑫鴻公司名義借款6500萬給果子公司，再與魏德聖協議以他的200萬普通股抵銷2000萬債務。林坤煌也辯稱，這筆借款與電影版權買賣無關。

檢方調查，魏德聖坦承曾經簽署投資設立公司契約書、買賣契約書；他也曾經以中影國際公司總經理身分，簽署相關付款申請，堪認雙方為拍攝製作及發行「賽德克巴萊」，而簽立買賣契約書，中影國際公司並依約支付價款給果子公司。

檢方指出，果子公司於2012年發函中影國際公司，要求中影國際公司召開股東臨時會，討論可否買回果子公司持有的乙種特別股，魏德聖有在會議簽到簿上簽名；至於鑫鴻公司所匯的6500萬元也確實是借款，魏德聖於2018年、2021年間簽發本票給鑫鴻公司。

檢方調查後，認為無積極證據，難僅憑果子公司的指訴與臆測，而認定郭台強等人有詐欺、背信及侵占等犯行，因罪嫌不足，全案處分不起訴。

詐欺 投資

上一則

台升旅遊警示 陸國台辦：赤裸裸威脅

下一則

博愛座紛爭頻傳 衛福部將更名優先席 網諷：玩文字遊戲

延伸閱讀

找室友未見人 先被騙走2500元

找室友未見人 先被騙走2500元
拜登數十年來房貸35次 借款600萬元 被質疑拿住家當ATM

拜登數十年來房貸35次 借款600萬元 被質疑拿住家當ATM
爺爺遭詐團騙走23萬 愛孫用一招誘出車手逮人

爺爺遭詐團騙走23萬 愛孫用一招誘出車手逮人
亞裔女冒充銀行雇員 騙走史島華裔老婦1.5萬

亞裔女冒充銀行雇員 騙走史島華裔老婦1.5萬

熱門新聞

台積電計畫在嘉義科學園區蓋2座CoWoS先進封裝廠，5月底第1座廠（P1）整地發現疑似遺跡，暫停施工，將搶救挖掘。(嘉縣府提供)

台積電嘉義廠開挖發現繩紋陶遺址 考古人員：像蟄伏已久巨獸躍起

2024-06-25 21:50
副總統蕭美琴過去在擔任駐美代表時，就已被大陸列入台獨頑固份子清單。圖／聯合報系資料照片

中國「懲治台獨」即日起實施 這些人最危險

2024-06-21 14:36
國際智慧城市組織(ICF)昨公布「全球7大智慧城市」，雲林縣在全球數百個城市中脫穎而出，是台灣唯一入選城市，副縣長謝淑亞（右）受邀分享經驗。圖／雲林縣政府提供

全球7大智慧城市公布 台灣這城入選…背後原因曝光

2024-06-20 17:45
奇軒是台灣首位YouTube訂閱突破千萬的網紅。圖／摘自臉書

台灣首名YouTube訂閱千萬創作者 真實月收入曝光

2024-06-23 13:29
女子到帛琉觀光潛水，卻遭遇到海關不合理對待。僅示意圖，非當事人。(Unsplash/Jaiden Peters)

台女飛帛琉 遭海關要求「全身脫光看私密處」機場淚崩

2024-06-26 20:40
富少李宗瑞犯下多起妨害性自主案，台灣高等法院2018年12月25日裁定應執行29年10月確定，李聲請聲請裁判及法規範憲法審查，憲法法庭第三審查庭一致決裁定不受理。圖／聯合報系資料照

性侵關29年10月超過殺人放火 台富二代聲請釋憲…結果出爐

2024-06-21 16:04

超人氣

更多 >
支票帳戶不要多於3000元 銀行櫃員告訴你為什麼

支票帳戶不要多於3000元 銀行櫃員告訴你為什麼
好市多烤雞換環保新包裝 消費者不領情

好市多烤雞換環保新包裝 消費者不領情
唐嫣二搭趙又廷 網看好「汪小姐」超越劉亦菲「玫瑰」

唐嫣二搭趙又廷 網看好「汪小姐」超越劉亦菲「玫瑰」
臨陣換將 誰來接替拜登？博彩網站賭這9人

臨陣換將 誰來接替拜登？博彩網站賭這9人
77中國人搭豪車偷渡義大利 轉身淪奴工 被拍裸照、無限期工作

77中國人搭豪車偷渡義大利 轉身淪奴工 被拍裸照、無限期工作