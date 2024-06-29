魏德聖告郭台強騙走「賽德克」版權 北檢不起訴

中影董事長、鑫鴻公司董事長郭台強（左）及導演魏德聖（右）。（本報資料照片）

電影「賽德克巴萊」導演、果子電影有限公司負責人魏德聖，曾獲中影董事長、鑫鴻公司董事長郭台強投資 ，郭台強去年持本票向法院聲請查封魏德聖的個人與公司財產，魏德聖提告郭台強、中影公司法人董事代表林坤煌、中影公司經理白煇燿等三人，涉嫌詐欺 、侵占、背信及偽造文書等罪。台北地檢署調查後，因無積極證據認定郭台強等人有詐欺等犯行，罪嫌不足，全案處分不起訴。

2011年間，郭台強投資電影「賽德克．巴萊」，與魏德聖衍生一筆4500萬元（台幣，下同，約138.4萬美元）債務糾紛，郭台強持本票向法院聲請強制執行獲准，查封魏個人與果子公司財產。魏德聖認為自己遭設局欺騙，連「賽德克．巴萊」版權都不保，反告郭台強涉嫌詐欺、侵占、背信及偽造文書等罪。

魏德聖指控，他與郭台強的中影國際公司簽約後，中影國際公司應支付他與「Eagle Will Limited」5億餘元，但郭台強卻僅以鑫鴻公司名義賄款6500萬元給果子公司，並在於多年後，以虛構借款名義，迫使他簽發本票及股權買賣暨移轉契約書。

郭台強向檢方辯稱，魏德聖的果子公司在外有6000餘萬欠款，需要中影國際公司出資解決，但為了爭取時效，先由林坤煌的鑫鴻公司名義借款6500萬給果子公司，再與魏德聖協議以他的200萬普通股抵銷2000萬債務。林坤煌也辯稱，這筆借款與電影版權買賣無關。

檢方調查，魏德聖坦承曾經簽署投資設立公司契約書、買賣契約書；他也曾經以中影國際公司總經理身分，簽署相關付款申請，堪認雙方為拍攝製作及發行「賽德克巴萊」，而簽立買賣契約書，中影國際公司並依約支付價款給果子公司。

檢方指出，果子公司於2012年發函中影國際公司，要求中影國際公司召開股東臨時會，討論可否買回果子公司持有的乙種特別股，魏德聖有在會議簽到簿上簽名；至於鑫鴻公司所匯的6500萬元也確實是借款，魏德聖於2018年、2021年間簽發本票給鑫鴻公司。

檢方調查後，認為無積極證據，難僅憑果子公司的指訴與臆測，而認定郭台強等人有詐欺、背信及侵占等犯行，因罪嫌不足，全案處分不起訴。