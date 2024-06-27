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台36歲知名登山家命喪白朗峰 「無難度地段」墜250公尺亡

記者雷光涵／即時報導
台灣知名登山家張元植27日在攀登攀登白朗峰針峰北壁時，墜落250公尺，當場死亡。照片與新聞事件無關。（取材自張元植臉書）
台灣知名登山家張元植27日在攀登攀登白朗峰針峰北壁時，墜落250公尺，當場死亡。照片與新聞事件無關。（取材自張元植臉書）

台灣知名登山家張元植27日在攀登攀登白朗峰針峰北壁時，墜落250公尺，當場死亡。法國媒體報導，這是無技術難度的地段。張元植年僅36歲，嘗試挑戰過無氧攀登世界第二高峰K2峰，但未登頂。他曾以數十頁報告，質疑登山女神曾格爾的「世界紀錄」。

法國媒體報導，當地時間27日上午7時30分，台灣登山隊在白朗峰積雪的針峰北壁攀爬，當地憲兵隊說，這是「一個沒有技術難度的地段」，進入白朗峰山脈時，他們還沒使用繩索。另一名33歲的登山者表示「聽見墜落的聲音，但沒有看到」。救援隊提醒大家，只需「一時疏忽」就可能發生悲劇。

白朗峰山區救難直升機即時到現場，救援人員找到「已無生命跡象」的屍體。遇難者和倖存者均被轉移到Bois直升機停機坪。

報導指出，救援人員藉這場悲劇要提醒大家，「目前的雪況並不理想，要確認天氣和積雪情況。」這些都是在攀登前必須採取的預防措施。

2019年張元植與呂忠翰一同登頂世界第五高峰馬卡魯峰，他以使用氧氣的方式登頂，呂忠翰無氧攀登成功。

台灣山友今早在社群紛紛悼念，有人說，「不敢相信」，「安息在你最愛的山上」，也有人說，36歲，正是體力與攀登技能的巔峰期，彗星墜落，令人嘆惋。

曾格爾的紀錄爭議時，張元植調閱大量衛星、照片等資料，也致電外國相關人士，質疑曾的紀錄造假，報告達數十頁。

➤➤➤【當代冒險】登山家呂忠翰、張元植：沒有後顧之憂的冒險，是最理想的人生

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