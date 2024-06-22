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性侵判29年10月 李宗瑞怨關太久 聲請釋憲不受理

記者王宏舜／台北22日電
富少李宗瑞犯下多起妨害性自主案，台灣高等法院2018年12月25日裁定應執行29年10月確定，李聲請聲請裁判及法規範憲法審查，憲法法庭第三審查庭一致決裁定不受理。(本報資料照片)
富少李宗瑞犯下多起妨害性自主案，台灣高等法院2018年12月25日裁定應執行29年10月確定，李聲請聲請裁判及法規範憲法審查，憲法法庭第三審查庭一致決裁定不受理。(本報資料照片)

富少李宗瑞犯下多起妨害性自主案，台灣高等法院2018年12月25日裁定應執行29年10月確定。李認為裁定所引用的刑事訴訟法、刑法宣告刑定應執行刑的規定違反平等、比例、法律明確性與罪責相當原則，另外最高法院駁回他對高院駁回他聲明異議抗告的裁定也違憲，聲請裁判及法規範憲法審查。憲法法庭第三審查庭一致決裁定不受理。

李宗瑞2009年起在台北市夜店獵豔，先後撿屍30多名酒醉正妹或小模，帶回自家豪宅性侵、偷拍，2012年間因遭一對姊妹提告，東窗事發。

李聲明異議主張他所犯的罪，宣告刑最長為5年2月徒刑，各罪宣告刑合計65年7月，台灣高等檢察署檢察官聲請定應執行刑，高院裁定應執行29年10月，僅差2個月就達有期徒刑的上限30年，遠高於各法院裁定各類重罪案件合併的應執行刑刑度。他舉例不論是犯販毒、殺人，要將應執行刑定到30年，是非常罕見的事。

高院認為，李宗瑞提出的刑事聲明異議狀雖載有「聲明異議」文字，但內容並沒有提到檢察官有何違法執行指揮或執行方法不當，聲明異議於法不合，因此駁回。高院指出，受刑人如果認為裁定違背法令，應該循非常上訴程序救濟。

李抗告，說自己縱難原諒，但他不是殺人、放火，只因媒體渲染報導而讓他執行刑幾達最重的30年，實在過苛。最高法院的裁定也認為，若確定裁定中所列的罪有不應論累犯的情事，李須循非常上訴途徑救濟，不得以此指摘確定裁定所定執行刑的罪責不相當、要求重定。

李宗瑞認為刑事訴訟法第477條第1項、刑法第51條第5款及第53條關於數宣告刑定應執行刑的規定，內、外部界限過於模糊抽象，致侵害法益相似的案件所定執行刑輕重不一，牴觸憲法第7條、第8條及第23條規定，侵害人民受憲法保障的身體自由權。

憲法法庭認為，最高法院的裁定早在2022年1月4日憲法訴訟法修正施行前送，但憲法法庭今年5月14日才收到聲請狀，已經超過法定期限。

高院 刑事訴訟

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