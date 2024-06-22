鈕承澤性侵女劇組 再提假釋遭駁回

鈕承澤2度申請假釋遭駁回。(本報資料照片)

台灣導演鈕承澤性侵女劇組人員，判刑四年確定，2021年發監花蓮監獄 服刑，他日前第二度申請假釋，法務部矯正署假釋審議委員會審查認為，鈕並不符要件，已二度駁回他的假釋申請案。

鈕承澤執導電影「跑馬」認識被害人，2018年11月23日藉機請劇組人員帶被害人到家聚會，隔日凌晨，被害人獨留鈕承澤家中，鈕在劇組人員離去後，以手指插入她的下體，被害人前往醫院驗傷，向警方報案，檢方依強制性交罪起訴鈕。

鈕承澤被控性侵案於一審審理期間，賠償200萬元台幣想與被害人達成和解換取緩刑，但他否認犯罪，一審判鈕有期徒刑4年、二審維持刑度，鈕上訴三審，最高法院2021年駁回上訴案，鈕判刑確定。

台北地檢署2021年11月2日通知鈕承澤發監服刑，鈕將戶籍遷往花蓮，以照顧母親為由申請在花蓮監獄服刑，2021年11月30日入監，2023年12月鈕服刑過半時提出假釋申請，矯正署2024年2月駁回申請案。

鈕承澤日前捲土重來第二次申請假釋，不過假釋審議委員會審查認為，鈕目前仍未達「悛悔實據」程度，不符假釋要件，二度駁回假釋案，依規定鈕承澤四個月後還有機會再提申請案。