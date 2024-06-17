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孫安佐帶瓦斯火槍去夜店?警方要查

台灣新聞組／台北17日電
狄鶯(左)與兒子孫安佐。(取材自狄鶯臉書)
狄鶯(左)與兒子孫安佐。(取材自狄鶯臉書)

藝人孫鵬、狄鶯的兒子孫安佐，15日深夜與經紀人朱姓男子前往台北市信義區某夜店，有媒體報導朱持有瓦斯火槍。信義警分局表示，將通知朱說明及送驗不明槍枝，不排除通知孫，釐清是否涉違槍砲彈藥刀械管制條例及社會秩序維護法。

孫安佐15日深夜與經紀人現身在信義區要前往夜店狂歡，而經紀人身上疑似還帶著瓦斯火槍，孫安佐看起來行為怪異、眼神飄忽，還與路人要了根菸抽，之後就與經紀人進入夜店。孫安佐的經紀人先是在社群透露，白天孫安佐帶著瓦斯火槍，去戶外測試成果，晚上還預告要帶孫安佐去夜店，歡迎大家來拍照，因此才被媒體拍到，對此，狄鶯向「壹蘋新聞網」回應「了解，隨他，平安就好。」

信義分局表示，孫安佐與經紀人前往信義區活動時，三張犁派出所員警全程掌握監控，未發現拿出不明槍枝展示或點火操作，將通知朱到案說明，並送驗不明槍枝，也不排除通知孫到案說明，以釐清是否有違反槍砲條例及社維法之嫌。

本報系聯合報報導，孫安佐日前才被爆在泰國呼麻出現脫序行為，引發一連串父母孫鵬、狄鶯育兒爭議，還有網友挖出狄鶯當年上「康熙來了」片段，直指藝人李明依對孩子過於放任。對於此次孫安佐傳攜帶瓦斯火槍上街風波，李明依昨出席「戒菸就贏」活動時即坦言：「當時我就知道我們是兩種不同的育兒方式。」

李明依透露，當年和狄鶯因出道時間差不多，孩子年紀也相仿，孫安佐小時候曾到過她家玩，「我親眼看到一個孩子面前飯堆得跟小山一樣高，媽媽就盯著孩子一定要把飯吃完，才能出去玩，眼看著其他小朋友都去玩了，只有他坐在飯桌，孩子愈緊張就愈吃不下」，李明依雖未指名道姓，但過去狄鶯就提過對孩子進行「責任制飲食」，要求孫安佐餐餐規律飲食，此故事一聽就知指的是狄鶯母子，李明依感慨：「那時候他(孫安佐)好乖，但我看起來就會擔心，因為會有陰影。」

當年李明依和狄鶯上「康熙來了」時，曾針對孩子喝可樂一事，出現意見分歧，李明依認為無須過度限制，狄鶯則指很多年輕人犯錯被關都會說「媽媽沒教」，轉頭便指李明依說「妳大概就是那個媽媽」，說起這一段，李明依無奈：「我不是完全放任，教孩子跟別人互動，該有的禮貌都會有，孩子成熟就會懂了。」當時節目還提到性向問題，狄鶯認為兒子不可能是同志，還驕傲地強調孫安佐未來會變得像馬英九一樣了不起的人，李明依提及當時還有人誤以為和同志在一起就會變同性戀，她只有一個結論：「有些人還蠻無知的。」

如今孫安佐爭議頻傳，李明依心裡只有不捨，「從美國發生事情到現在，覺得他沒有被理解，他需要被肯定跟關注，他的爸媽都在，我只能說，我們就照顧好自己的孩子吧」。

孫安佐 同志 馬英九

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