黃仁勳會加你Line？ 投資名人謝金河：100%是詐騙

財信傳媒董事長謝金河說，黃仁勳、謝金河會和你加Line？百分之百是假的，是詐騙，呼籲民眾不要受騙上當。(本報資料照片)

新聞報導台灣新北市最近破獲一起詐騙集團，受害32人，得手1.4億元台幣（約432.4萬美元），有七旬老婦誤信「假謝金河」，面交10次，被騙1200萬元台幣。財信傳媒董事長謝金河17日在臉書 指出，「黃仁勳 、謝金河會和你加Line？百分之百是假的，是詐騙」，呼籲民眾不要受騙上當。

謝金河指出，看到民眾被「假謝金河」騙，這樣的新聞一直在播，真是心如刀割。為了反詐騙，過去四年來，他不斷地在臉書(FB)或電視節目上示警，一直告訴大家，他沒有任何Line的群組，召集股友社，報明牌，買賣股票。也不會透過FB，YouTube等刊登廣告，但是詐騙的行為仍不絕如縷。

謝金河指出，很多詐騙手法，其實很容易識破，例如，有人假冒他的名字和你加Line，他保證百分之百是假的。他記得兩年多前在梅山鄉太平雲梯遇到嚴清雅村長，「他說每年我都會來爬山，我們加一下Line，我來太平可以跟他聯絡！結果村長說他加了我的Line很久了！我在想我第一次和他見面，他怎麼會有我的Line？原來他加我的Line是股友社的。」

最近輝達執行長黃仁勳來台颳起強風，謝金河指出，黃仁勳又成了股友社的看板人物，連張忠謀，張淑芬夫婦及經濟部長郭智輝，台塑王文淵總裁都成了受害人。從最簡單的邏輯判斷，黃仁勳會主動和你加Line，主動報你明牌？這是百分之百不可能的事，但卻有人相信。

謝金河指出，這些年臉書經常刊登他的詐騙廣告，他看到立刻檢舉，但臉書卻不受理，為了賺錢已經到喪失理智的狀態。他建議數位發展部部長黃彥男好好找平台業者溝通，首先是刊登廣告的實名制，刊登廣告的業主必須交待金流，若有人受害，平台業者要付連帶賠償責任，甚至課予數倍罰款。

謝金河指出，台灣的投資 人是全世界最熱衷學習投資的民族，大家參與股市投資，也很可能是全球最積極的，不過，富貴不能險中求，必須努力做功課，更不可以假手他人，靠別人報明牌投資，是非常危險的行為。但仍然有許多人喜歡走捷徑，也給歹徒可乘之機。

謝金河也說，台灣資金回流，股市也愈來愈水漲船高，ETF的影響力愈來愈大，如果什麼都不懂，就從市值最大的前10家企業下手，再不懂，買了台積電就𣎴要動。或者是長期投資0050或0056這種ETF，絕對比把錢交給股友社或詐騙集團好。