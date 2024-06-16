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林青霞清大畢典致詞 遺憾沒讀大學 勉勵學子接受不完美

記者陳建嘉／台北16日電
林青霞(中排左)與清大校長高為元進入畢典會場，沿路都是家長與學生的尖叫聲。(圖／清華大學提供)
林青霞(中排左)與清大校長高為元進入畢典會場，沿路都是家長與學生的尖叫聲。(圖／清華大學提供)

金馬影后林青霞特別返台，受清華大學邀請，上台為畢業生致詞，她提到自己雖然沒有讀過大學，但早在電影裡當過好幾次大學生，「我還在戲裡讀過清華大學呢」。

她致詞期間一度忘詞害羞說「我看一下稿」，最後還向所有畢業生獻上飛吻，「我把我所有的愛和快樂獻給你們，你們每個人都很重要」，親和力十足。

林青霞透露當年高中畢業後落榜，雖沒考上大學，卻意外被星探挖掘，主演瓊瑤小說改編的電影「窗外」，成名後電影宣傳、片約應接不暇，本想要再考大學，卻因為工作太忙只得放棄機會，「沒上大學的遺憾，壓在我的心底幾十年」。

不過她感性說，「在社會上工作，也是學習，如果四年一個大學，我從影22年等於上了好幾個大學，要學習，隨時隨地都可以」，也開心說已在2023年獲得香港大學頒授名譽社會科學博士學位，也算是彌補昔日缺憾。

林青霞回顧年輕時期，剛開始拍戲時因為太早成名，工作累到站著睡、連思考的時間都沒有，讓她招架不住，覺得自己很不快樂，「我在你們這年紀，昏天黑地的拍戲，別人以為我當時年輕、漂亮、有名氣、片酬高，卻是我最自卑的時候」。

但她仍鼓勵年輕學子接受自己的不完美，她開始寫作之後，體會到學習的樂趣，不再做別人眼中的「林青霞」，而是不停挖掘自己，做自己有興趣的事，這種快樂難以用筆墨形容，也希望能將這樣的快樂分享給大家，「必須先讓自己快樂起來，才可以把快樂帶給別人」。

此次林青霞回台，清大校長高為元是幕後推手，他在香港大學擔任副校長時，認識林青霞並結為好友，高為元並稱讚林青霞雖然集美貌和財富於一身，但其實也經歷過許多挫折，而這些克服挫折的經驗，很適合與畢業生分享，並能提供這些年輕人在未來人生的啟發，才會提出邀約。

林青霞當年因為工作太忙碌而無法念大學，坦言「心中有遺憾」。(圖／清華大學提供)
林青霞當年因為工作太忙碌而無法念大學，坦言「心中有遺憾」。(圖／清華大學提供)

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