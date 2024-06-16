央行總裁Mr. Surprise 楊金龍低調有主見

楊金龍是「血統純正」的央行人，堪稱「央行寶寶」，個性謹慎低調老實。(本報資料照片)

「Mr. Surprise」是中央銀行總裁楊金龍，今年新得到的綽號。

央行 今年第一季理監事會議升息半碼的決定，讓市場人士跌破眼鏡，第二季理監事會議沒有升息，符合外界期待，但調升存款準備率1碼（0.25個百分點），市場沒猜到會出這招來緊縮市場資金、控管不動產授信，在全球央行寬鬆貨幣 政策的氛圍之下，獨採「進一步緊縮」的貨幣政策基調。

這象徵若楊金龍無充分自信，恐怕不容易做出如此決策。

看似溫和 性格軟中帶硬

楊金龍給人的印象，與前一任央行總裁彭淮南的霸氣外顯有很大不同，儘管看似溫和低調、溫文儒雅，但當全球經濟動盪、通膨與房價高漲成民怨之首的局勢中，「Mr. Surprise」楊金龍連續兩次祭出的決策，顯示他在溫和性格中，絕不人云亦云，性格軟中帶硬。

1953年6月出生的楊金龍，是出身屏東恒春農家的學霸，他以優異成績考取政大銀行系、政大國貿研究所，以台灣第一批公費留學生的身分，在英國伯明罕大學拿到經濟學博士學位，回國後考進央行，1989年進入央行經研處擔任研究員，不到半年就被時任外匯局長的彭淮南，拔擢為外匯局襄理，接著歷任行務委員、央行駐倫敦代表辦事處主任、業務局副局長、局長，2008年即被彭淮南提拔為副總裁，並在2018年接任央行總裁。

楊金龍是「血統純正」的央行人，堪稱「央行寶寶」，個性謹慎低調老實。央行官員透露，楊總裁的生活非常規律，工作認真，央行理監事會議每次開會的資料及大本報告，都是他帶著同仁一字一字完成。

而楊金龍平易近人，這可能來自於他不覺得「央行總裁」是「大官」。政大金融學院第一任院長、曾任央行業務局長的李勝彥前年過世，在追思禮拜上，楊金龍就默默跟著其他來參加追思會的人一起排隊，如果不認識他，不會想到央行總裁也會排在人群隊伍中。

政策討論 一改保守立場

楊金龍即使早就身處央行決策圈，但由於他實在太安靜，外界都認為楊的繼任只是「彭規楊隨」，然而經過六年觀察，事實並非如此。進入楊金龍時代後，雙率討論不再是禁忌，學界及業界都樂見央行的改變，且最近央行對數位貨幣的態度，也一改此前的保守立場。

楊金龍本屆任期至2028年2月，如今央行面臨挑戰更不簡單，像是通膨，不再只是通膨、通縮、輸入性通膨等老議題，綠色通膨是前所未見的新變數；再例如，氣候變遷衝擊償債能力，進而導致金融部門風險上升，進一步引發反饋效應，甚至影響貨幣政策的有效性。

綠色通膨 前所未見挑戰

不只是金融家，楊金龍還是位被金融家耽誤的鳥類專家。

楊金龍的鳥類知識極為豐富，可以「聽聲辨鳥」，只要聽到鳥叫聲，就能知道是哪一種鳥，對於鳥類的生活習性與生態如數家珍，包括不同鳥類的細微差異，覓食等生活方式的特色，以及各種鳥類的故事等，他對於植物的認識也很在行 。

熱愛鳥類與植物的楊金龍，住在大安森林公園附近，經常在大安森林公園及師大校園裡散步運動，紓解工作壓力。央行總裁責任重大，台灣金融系統穩定、新台幣發行、視經濟成長與通膨狀況調整貨幣政策，還有進出口商最關心的匯率 等，都是央行的重要工作，但繁重工作並沒有讓楊金龍失去沉穩。

當國際金融、貨幣決策、國內的物價房價與匯率、進出口，各式各樣的總經民生與產業問題環環相扣、彼此連動，風聲不斷、消息紛亂而複雜，如雨林般交織各種聲音。能「聽聲辨鳥」的楊總裁能否找出聲音關鍵做好分析、正確決策？攸關台灣金融與經濟發展。