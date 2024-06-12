我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

百萬豪宅被「1萬元」賤賣 假賣家在Zillow放釣餌

4.3萬尋求庇護者湧入後 這城市遊民激增3倍

趙小蘭分享當亞裔女部長秘訣 「在美國人中當美國人」

記者陳宛茜／台北即時報導
「破浪者哲學」、「開創者之路」，華人船王趙錫成（右）、亞裔女性部長第一人趙小蘭（左）傳新書發表。(記者黃義書／攝影)
「破浪者哲學」、「開創者之路」，華人船王趙錫成（右）、亞裔女性部長第一人趙小蘭（左）傳新書發表。(記者黃義書／攝影)

生於台灣的美國首位亞裔女性部長趙小蘭，12日和父親趙錫成一同在台出席「開創者之路：亞裔女性部長第一人趙小蘭傳」新書發表會。趙小蘭創下許多「第一人」紀錄，談到自己在美國打出一片天的秘訣，她表示「在美國人中當美國人，在華人中就當華人」。

趙小蘭於1953年生於台北，8歲時隨家人移民紐約。她於1986年進入聯邦政府擔任聯邦航運署副署長，獲布希總統提名擔任運輸部副部長。2001年趙小蘭進入小布希政府，在其任期內完整擔任八年勞工部長，是美國第一位部長級的亞裔女性。2017年，她再度入閣，擔任川普政府的交通部長，創下亞裔女性兩度入閣的例子。

趙小蘭在台灣出生、到美國時一句英文也不會。她說自己在攻讀哈佛工商管理碩士學位時遭遇文化衝擊。「在華人文化中，我們學習要有禮貌，必須等人們結束談話再發表意見。」但這樣的「禮貌」在上課發表意見時總會被美國同學打斷，「我在這裡學習到第一點，必須在美國人中當個美國人，在中國人當中當個中國人。」她幽默表示，很多華人都是 「在中國當外國人，在美國當中國人」。

「開創者之路」亞裔女性部長第一人趙小蘭傳新書發表。(記者黃義書／攝影)
「開創者之路」亞裔女性部長第一人趙小蘭傳新書發表。(記者黃義書／攝影)

談到自己為什麼會進美國政府，趙小蘭表示，自己生長在非常小的移民社區中，對外面世界非常困惑，而父母鼓勵她去探索，「我對美國很多事情都不了解、感到迷失，而父母鼓勵我們以積極、負責任的方式進行探索。所以我進了政府，看看逛逛、想了解美國，誰知道呢？」

趙小蘭認為自己並非「成功者」，只是「盡力做到最好」。她認為父母給她三個非常重要的資產：美好的教育、美好的人生哲學，以及美好、積極的人生觀。她把一切榮耀歸於父母。「今天是父親的日子，我只是陪他來。」

「破浪者哲學」、「開創者之路」，華人船王趙錫成（右）、亞裔女性部長第一人趙小蘭（...
「破浪者哲學」、「開創者之路」，華人船王趙錫成（右）、亞裔女性部長第一人趙小蘭（左）傳新書發表。(記者黃義書／攝影)

趙小蘭 亞裔 華人

上一則

兩岸可能維持「鬥而不破」 矢板明夫：賴清德需防守2環節

下一則

護理科轉影視「找到人生方向」 大學生接案當老闆

延伸閱讀

分析：解放軍大規模軍事存在常態化 對台溫水煮青蛙

分析：解放軍大規模軍事存在常態化 對台溫水煮青蛙
辛拉麵一年可賣五億包 亞洲超市重塑美國人飲食習慣

辛拉麵一年可賣五億包 亞洲超市重塑美國人飲食習慣
美通膨壓力放緩 民眾未感房價物價降低

美通膨壓力放緩 民眾未感房價物價降低
讚習近平是「卓越領導人」 谷歌AI機器人很政治正確

讚習近平是「卓越領導人」 谷歌AI機器人很政治正確

熱門新聞

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。(中央社)

屢提台灣惹怒中國？ 黃仁勳離台前：只是感謝科技業夥伴支持

2024-06-08 03:30
藤壺外貌似火山口，藤壺肉是東北角在地漁民夏季節限定美食。(新北市漁業處提供)

口感像蝦肉、風味類蟹膏 台灣這款「帶殼美食」夏天才吃得到

2024-06-03 19:50
圖為AIT內湖館址。圖／聯合報系資料照片

網路瘋傳將邀在台美國公民討論撤僑？AIT回應了

2024-06-07 13:17
明天是端午節，命理師楊登嵙分享端午節的民俗觀念。(本報系資料照)

明天端午節 5大民俗禁忌必知 1理由禁止壞壞

2024-06-09 12:55
萬華警分局。(記者翁至成／攝影

二房東臟器外露慘死 房客砍殺後返鄉「良心不安自首」

2024-06-09 08:47
超微AMD總裁蘇姿丰，8日回到台南小時候住過的老家省親，神情顯得相當輕鬆，也透露最難忘台南美食是擔仔麵。（圖／讀者提供）

AMD蘇姿丰回台南老家 最愛美食是擔仔麵

2024-06-08 03:50

超人氣

更多 >
四血型誰最被推派麻煩事 他「同理心太強」總在照顧別人

四血型誰最被推派麻煩事 他「同理心太強」總在照顧別人
亞市出租屋 1男3女拎包入住爆衝突 華人屋主被迫開槍

亞市出租屋 1男3女拎包入住爆衝突 華人屋主被迫開槍
這5種車款 貶值率驚人

這5種車款 貶值率驚人
矽谷科技業去年薪資下跌15% 有人「洗澡不敢洗太久，盡量少用電」

矽谷科技業去年薪資下跌15% 有人「洗澡不敢洗太久，盡量少用電」
她暗中做2個遠距工作年賺25萬 為何18個月後放棄？

她暗中做2個遠距工作年賺25萬 為何18個月後放棄？