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台灣職棒啦啦隊女孩 高曼容摘世界選美后冠

記者賴香珊／南投即時報導
中信兄弟啦啦隊員高曼容代表台灣赴印度參加Miss Glam World國際選美賽，成功摘下后冠。（取材自高曼容IG）
中信兄弟啦啦隊員高曼容代表台灣赴印度參加Miss Glam World國際選美賽，成功摘下后冠。（取材自高曼容IG）

中信兄弟啦啦隊Passion Sister成員高曼容來自南投埔里，她近期代表台灣赴印度參加Miss Glam World國際選美賽，今傳回好消息，高曼容不僅抱回才藝小姐第一名，更成功拿下冠軍，為國爭光，這也是她個人生涯裡的首座世界冠軍。

影片來源：udn video

高曼容出身南投埔里，身材高䠷、氣質優雅，2017年獲台灣小姐選美冠軍後，常擔任南投觀光大使，更代表台灣到世界各國參加國際選美賽，並在2019年抱回「世界美顏小姐」第4名佳績，而在去年加入中信兄弟啦啦隊Passion Sister。

高曼容近期又代表台灣前往印度參加「Miss Glam World」國際選美賽，她6月4日抵達印度，經過漫長且緊鑼密鼓的賽程及活動，她以沉穩優雅的表現在總決賽抱回Miss Talent才藝小姐第一名，更成功摘下Miss Glam World 冠軍后冠。

而與高曼容同樣代表台灣赴印度，但參加「Mrs. Glam World」國際選美賽的許棠樂則拿下Mrs. Glam World Asia亞洲夫人第一名及Mrs. Fashionista 時尚夫人第一名；高曼容及許棠樂2人的優秀成績也為台灣拿下總排名第二名，為國爭光。

高曼容今也在臉書、IG等社群平台上發布限時動態，開心與粉絲及國人分享獲獎喜訊；影片中的她，聽到大會宣布冠軍時喊出「Taiwan」並聽到自己名字時，她既驚訝又開心，隨後她登上后座並戴上后冠，與亞軍、季軍接受眾人喝采。

對於能夠代表台灣在國際選美賽事中奪冠，高曼容相當感動，她開心表示，就算忙完回到飯店，已是印度時間凌晨1時30分、美東時間下午4時，她仍迫不及待的想與大家分享她的喜悅，這也是她的第一個世界選美冠軍。

中信兄弟啦啦隊員高曼容代表台灣赴印度參加Miss Glam World國際選美賽...
中信兄弟啦啦隊員高曼容代表台灣赴印度參加Miss Glam World國際選美賽，成功摘下后冠。（取材自高曼容IG）

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