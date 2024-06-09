黃嘉千「保護令」到手 夏克立須離住處300公尺

黃嘉千。(本報資料照片)

藝人黃嘉千 跟夏克立的離婚官司纏訟一年多，近日終於有了最新進展，士林地方法院核發黃嘉千保護令，認定夏克立的家暴 事實，黃嘉千也在社群發文，「感謝司法的協助，證明這是最好的選擇，而最終獲得司法的保護。」

黃嘉千跟夏克立的離婚官司持續一年，兩人各說各話，黃嘉千曾控訴夏克立在情緒不穩定時對她掐脖、打巴掌，甚至還會提出死亡威脅。

黃嘉千早前接受訪談時表示：結婚16年以來，除了美好也有暴力陰影，發生爭執時，夏克立經常情緒激烈，除了言語羞辱、冷暴力，到後面演變成肢體暴力行為，有第一次就有第二次，如賞巴掌、肘擊胸部，甚至掐住脖子等；「他會像打冰上曲棍球那樣，對著我衝過來再用手肘撞我。」

黃嘉千的經紀人證實此事，表示法院已經判決保護令核發，「保護令已核發，真的要替嘉千感謝司法的協助，證明這是最好的選擇，而最終獲得司法的保護。」經紀人也表示黃嘉千之後會正常的工作。

夏克立對此低調回應，「我不方便公開受訪，因為我擔心這樣會違反保護令」

根據了解，黃嘉千已經拿到士林地院核發的保護令，認定夏克立多項家暴事實，判定夏克立必須遠離對方住處300公尺。