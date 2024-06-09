我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

時隔2個多月 中國高人氣大熊貓「福寶」12日將正式見客

當局隱瞞？重慶龍舟隊訓練時翻船 3死多人傷 隔了4天才曝光

黃嘉千「保護令」到手 夏克立須離住處300公尺

台灣新聞組／台北9日電
黃嘉千。(本報資料照片)
黃嘉千。(本報資料照片)

藝人黃嘉千跟夏克立的離婚官司纏訟一年多，近日終於有了最新進展，士林地方法院核發黃嘉千保護令，認定夏克立的家暴事實，黃嘉千也在社群發文，「感謝司法的協助，證明這是最好的選擇，而最終獲得司法的保護。」

黃嘉千跟夏克立的離婚官司持續一年，兩人各說各話，黃嘉千曾控訴夏克立在情緒不穩定時對她掐脖、打巴掌，甚至還會提出死亡威脅。

黃嘉千早前接受訪談時表示：結婚16年以來，除了美好也有暴力陰影，發生爭執時，夏克立經常情緒激烈，除了言語羞辱、冷暴力，到後面演變成肢體暴力行為，有第一次就有第二次，如賞巴掌、肘擊胸部，甚至掐住脖子等；「他會像打冰上曲棍球那樣，對著我衝過來再用手肘撞我。」

黃嘉千的經紀人證實此事，表示法院已經判決保護令核發，「保護令已核發，真的要替嘉千感謝司法的協助，證明這是最好的選擇，而最終獲得司法的保護。」經紀人也表示黃嘉千之後會正常的工作。

夏克立對此低調回應，「我不方便公開受訪，因為我擔心這樣會違反保護令」

根據了解，黃嘉千已經拿到士林地院核發的保護令，認定夏克立多項家暴事實，判定夏克立必須遠離對方住處300公尺。

黃嘉千和夏克立2022年7月爆發婚變，結束16年跨國婚姻，並對簿公堂打離婚官司；先前黃嘉千在加拿大提告家暴官司，說被夏克立家暴，還去醫院驗傷，夏克立也有精神不穩的流言傳出，他則反駁自己遭不實指控困擾，並以IG用中英文聲明自比是「加拿大版強尼戴普案件」。

黃嘉千發聲明表示家暴案已經拿到保護令。(取材自臉書)
黃嘉千發聲明表示家暴案已經拿到保護令。(取材自臉書)

黃嘉千 家暴 加拿大

上一則

新聞評論／綠為覆議而覆議 嗆在野可倒閣 製造憲政衝突

下一則

高達84萬噸 垃圾百岳布全台 水汙染、飄惡臭

延伸閱讀

黃嘉千曝已收到「保護令」 法院認定夏克立行家暴事實

黃嘉千曝已收到「保護令」 法院認定夏克立行家暴事實
舒淇自曝23年前被家暴有陰影 笑言「我已長大了」

舒淇自曝23年前被家暴有陰影 笑言「我已長大了」
李妍瑾鬧離婚 家暴黑幫幹部老公

李妍瑾鬧離婚 家暴黑幫幹部老公
兒時遭父親家暴 吳青峰幽默轉念

兒時遭父親家暴 吳青峰幽默轉念

熱門新聞

輝達創辦人黃仁勳(右三)。(記者吳康瑋／攝影)

科技大老吃什麼？黃仁勳宴請供應鏈夥伴 功夫菜價格曝光

2024-05-30 10:15
藤壺外貌似火山口，藤壺肉是東北角在地漁民夏季節限定美食。(新北市漁業處提供)

口感像蝦肉、風味類蟹膏 台灣這款「帶殼美食」夏天才吃得到

2024-06-03 19:50
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。(中央社)

屢提台灣惹怒中國？ 黃仁勳離台前：只是感謝科技業夥伴支持

2024-06-08 03:30

台基隆山崩瞬間 傷者第一視角曝光

2024-06-03 15:27
圖為AIT內湖館址。圖／聯合報系資料照片

網路瘋傳將邀在台美國公民討論撤僑？AIT回應了

2024-06-07 13:17
孫安佐在住家附近受訪。(記者沈昱嘉／攝影)

孫安佐與狄鶯和解 嗆爸：別做偷雞摸狗的事

2024-06-01 21:06

超人氣

更多 >
太激情?1對男女在工地廁所「撞破牆」被拍下 網友點評亮了

太激情?1對男女在工地廁所「撞破牆」被拍下 網友點評亮了
美最高法院大法官坦承接受招待 共和黨金主買單「50萬豪華旅遊」

美最高法院大法官坦承接受招待 共和黨金主買單「50萬豪華旅遊」
不只秦剛受害？前港澳辦主任張曉明傳也因傅曉田落馬

不只秦剛受害？前港澳辦主任張曉明傳也因傅曉田落馬
26歲中以混血女獲救 最大心願是見到生命垂危的華裔母親

26歲中以混血女獲救 最大心願是見到生命垂危的華裔母親
新州6歲女童遭球拍碎片擊穿頭骨亡 牧師父曝死前2周才問詭異問題

新州6歲女童遭球拍碎片擊穿頭骨亡 牧師父曝死前2周才問詭異問題