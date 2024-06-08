屢提台灣惹怒中國？ 黃仁勳離台前：只是感謝科技業夥伴支持

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。(中央社)

2024年台北國際電腦展（COMPUTEX）7日風光落幕。赴台參加COMPUTEX的輝達 執行長黃仁勳 掀起旋風，預定台北時間8日下午離台。黃仁勳8日上午在離開下塌酒店前回答媒體詢問，對於他近期大力稱讚台灣的言論，已引起中國大陸不滿，他表示，「我不是發表地緣政治的評論，只是在感謝所有技術夥伴的支持，及對產業的貢獻」。

黃仁勳5月29日被媒體問到台灣在世界科技領域的重要性時回答，台灣是世界重要的國家，一開始北京官媒並未做出評論，直到6月6日才有中國媒體發文指出，中國企業不可能與支持台獨的企業合作，並要求黃仁勳應該給個說法。隨後中國網友自己提出新的理解：「country也能指地區。」

本屆電腦展有如一場大型科技嘉年華，關鍵字是AI（人工智慧），核心人物是黃仁勳。有如超級巨星般的黃仁勳掀起全台追星風潮，到處可見「捕捉野生黃仁勳」，搶著合照及簽名的畫面。

據半導體業者透露，黃仁勳在離台前，7日與台積電 新任董事長魏哲家經營團隊見面，雙方針對3、2奈米先進製程、CoWoS、SoIC技術，以及HBM等合作進行討論。但台積電對此不予評論。

黃仁勳8日離台，上午他在離開飯店時繼續受媒體及熱情民眾包圍，儘管他的神態略顯疲憊，話也比較少，仍盡可能完成在場粉絲的簽名、合照要求，全數簽完後，才搭車離開，預計當天下午搭乘私人專機離台。