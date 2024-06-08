我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

推進結束了？俄軍哈爾科夫攻勢停頓 白宮：美武器協助改變戰役趨勢

離奇…羽毛球拍斷裂飛出插入頭骨 新澤西6歲女童身亡

屢提台灣惹怒中國？ 黃仁勳離台前：只是感謝科技業夥伴支持

記者陳儷方／台北即時報導
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。(中央社)
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。(中央社)

2024年台北國際電腦展（COMPUTEX）7日風光落幕。赴台參加COMPUTEX的輝達執行長黃仁勳掀起旋風，預定台北時間8日下午離台。黃仁勳8日上午在離開下塌酒店前回答媒體詢問，對於他近期大力稱讚台灣的言論，已引起中國大陸不滿，他表示，「我不是發表地緣政治的評論，只是在感謝所有技術夥伴的支持，及對產業的貢獻」。

黃仁勳5月29日被媒體問到台灣在世界科技領域的重要性時回答，台灣是世界重要的國家，一開始北京官媒並未做出評論，直到6月6日才有中國媒體發文指出，中國企業不可能與支持台獨的企業合作，並要求黃仁勳應該給個說法。隨後中國網友自己提出新的理解：「country也能指地區。」

本屆電腦展有如一場大型科技嘉年華，關鍵字是AI（人工智慧），核心人物是黃仁勳。有如超級巨星般的黃仁勳掀起全台追星風潮，到處可見「捕捉野生黃仁勳」，搶著合照及簽名的畫面。

據半導體業者透露，黃仁勳在離台前，7日與台積電新任董事長魏哲家經營團隊見面，雙方針對3、2奈米先進製程、CoWoS、SoIC技術，以及HBM等合作進行討論。但台積電對此不予評論。

黃仁勳8日離台，上午他在離開飯店時繼續受媒體及熱情民眾包圍，儘管他的神態略顯疲憊，話也比較少，仍盡可能完成在場粉絲的簽名、合照要求，全數簽完後，才搭車離開，預計當天下午搭乘私人專機離台。

黃仁勳 台積電 輝達

上一則

動物頻道真實場景台東上演 獼猴慘遭野狗攻擊吃下肚

下一則

AMD蘇姿丰回台南老家 最愛美食是擔仔麵

延伸閱讀

黃仁勳稱台是「國家」 中官媒沒譴責 網酸：惹不起輝達

黃仁勳稱台是「國家」 中官媒沒譴責 網酸：惹不起輝達
黑白集／「台灣電力限制是挑戰」 黃仁勳沒被聽見的話

黑白集／「台灣電力限制是挑戰」 黃仁勳沒被聽見的話
觀察站／科技巨頭加碼台灣 考驗基建與能源

觀察站／科技巨頭加碼台灣 考驗基建與能源
AI人才爭奪戰開打 業界布局高教培育

AI人才爭奪戰開打 業界布局高教培育

熱門新聞

輝達創辦人黃仁勳(右三)。(記者吳康瑋／攝影)

科技大老吃什麼？黃仁勳宴請供應鏈夥伴 功夫菜價格曝光

2024-05-30 10:15
藤壺外貌似火山口，藤壺肉是東北角在地漁民夏季節限定美食。(新北市漁業處提供)

口感像蝦肉、風味類蟹膏 台灣這款「帶殼美食」夏天才吃得到

2024-06-03 19:50

台基隆山崩瞬間 傷者第一視角曝光

2024-06-03 15:27
孫安佐在住家附近受訪。(記者沈昱嘉／攝影)

孫安佐與狄鶯和解 嗆爸：別做偷雞摸狗的事

2024-06-01 21:06
輝達執行長黃仁勳。（記者吳康瑋／攝影）

NVIDIA黃仁勳颳「仁來瘋」熱潮 紅到同事傻眼：在矽谷都不一定被認出

2024-06-05 06:59
黃仁勳在台大演說，除了分享AI技術，也細說他對台灣夜市的喜愛。(歐新社)

黃仁勳推圓環蚵仔煎 邀大家到通化夜市找這間水果攤

2024-06-02 13:37

超人氣

更多 >
拖欠華人走線客工資？老闆吐苦水：再也不用華工

拖欠華人走線客工資？老闆吐苦水：再也不用華工
恒大歌舞團白珊珊穿高叉跳激情「18蹲」? 網友驚呆卻有話說…

恒大歌舞團白珊珊穿高叉跳激情「18蹲」? 網友驚呆卻有話說…
華人豪華海景房 一口氣降40萬求售

華人豪華海景房 一口氣降40萬求售
他的YouTube頻道有2.6億訂戶全球最多 傳年賺7億

他的YouTube頻道有2.6億訂戶全球最多 傳年賺7億
家政女王這一招 蕃茄變出簡單新吃法

家政女王這一招 蕃茄變出簡單新吃法