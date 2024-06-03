AI後盾 黃仁勳讚台是世界支柱 感謝台積電和所有供應鏈

輝達執行長黃仁勳2日晚在台大綜合體育館發表演講，他表示，台灣是輝達非常珍貴的夥伴集中地，輝達一切都從這裡開始，輝達的夥伴及銷售團隊把台灣帶到全世界。（記者余承翰／攝影）

輝達 執行長黃仁勳 昨天在台大體育館發表演說，他不僅宣告機器人時代來了，也表示PC是未來AI （人工智慧）普及的重要介面，他並強調未來AI機器人和AI工廠，台灣將扮演重要角色。演講結束前，他透過影片感謝台積電和所有供應鏈，他說，「台灣是無名英雄，卻是世界支柱，很高興有台灣夥伴，我們一起推動產業復興，踏入運算世界，是AI產業後盾」，他並邀請台灣供應鏈繼續為這段AI創新之旅，打造成功繁榮的產業。

台北國際電腦展（COMPUTEX）4日登場，黃仁勳昨以「AI時代如何帶動全球新產業革命的發展」為題發表演說，吸引上千人到現場及逾10萬人透過線上觀看，從「AI教父」口中吸收全球AI發展和輝達未來的AI發展藍圖。

黃仁勳先以中文「大家好」問候現場聽眾，援引之前他在台大畢業典禮所說的話，稱「這次要講的內容很多，因此不能用走，要用跑的」。

黃仁勳表示，現在的數位孿生技術已可建語言模言，更可預判各種天災危害，他除了再展現台灣中央氣象局利用輝達的孿生系統建構氣象預測模式，更強調這個數位系統還會再強大，盼未來能提供地球每一個角落的氣候預報，讓大家無時無刻可以知道氣候現況。

黃仁勳也說，機器人的時代已來了。輝達已從事「數位人類」計畫一段時間，他以影片展示輝達利用AI系統，模擬出外觀的人類數位外型，甚至連毛細孔都可以看見，還會模擬人類語音、說各種語言，提供裝潢、用藥等建議。他說，數位人類是我們的願景，未來所有PC都將變成AI，幫助人們執行多種任務。

黃仁勳並在會中揭露兩大亮點，包括首度透露輝達下世代AI晶片平台Rubin，而且會搭配最新的高頻寬記憶體HBM4，預計2026年問世，並且會與合作廠商持續推出新款RTX AI電腦。

他說，考量資料中心使用大量電力，導致運算成本增加，若這樣情況持續，將會無以為繼，因此輝達開發加速運算。一般預料，這意味輝達AI晶片運算效能會更強，展現更龐大的生成能力。

黃仁勳強調，隨著資料量持續增加，運算效能若無法提升，全球將面臨「運算通膨」，而繪圖處理器（GPU）將有助於把過去的損失彌補回來。他再度化身「超級業務員」，強調使用GPU可省下更多成本，「買愈多，省愈多」。

他舉例，花10億美元打造資料中心，投入5億美元採購GPU，變成AI工廠，就能讓效能增加60倍，電力只多花三倍，速度快了100倍，「將可以省很多錢」，估計可達數億美元規模，將過去損失的彌補回來。

黃仁勳強調，目前已有超過200款搭載輝達晶片的RTX AI電腦，包括華碩、微星等品牌廠都是夥伴。