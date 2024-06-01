孫安佐現身控訴20分鐘 自認罹PTSD：不要再逼我了

孫安佐泰國呼麻事件後首度出面。(記者沈昱嘉／攝影)

台藝人孫鵬、狄鶯的獨生子孫安佐被爆4月赴泰國 旅遊疑似呼麻後私闖民宅被逮，之後狄鶯受訪指出兒子會出現脫序行為，是孫安佐與前女友阿乃分手所致，面對網路排山倒海而來的負評，孫安佐2日露面說明，表示：「我是一個從很恐怖的地方回來的人，所有該體驗的東西我都體驗過了，最好的生活，最爛的生活，地獄的環境都體驗過了，所以，台灣沒什麼好怕的。」並還原在泰國遭下蠱內幕。

關於被下蠱，孫安佐說：「是真的，但你們不會想體驗的，就讓是你瘋掉，但是我沒瘋，我活著回來了，就像我克服所有懷疑一樣，大家越是說我做不到什麼東西，我就越想證明我做得到，我很鐵齒。」，他表示去泰國是因一直在做自媒體的工作，拍了一些「很厲害的影片」，被問到如何進醫院，他說：「警察跟一些巫醫一起合作，但有些警察是好的，只是那時候穿著太招搖，被壞人盯上這樣。」

狄鶯曾提及到泰國接孫安佐時，看到他身上有傷，孫安佐也還原被送醫狀況，直言在兩個不同的醫院待過，「剛剛說精神時光屋是另外一個事情，我告訴你下蠱是怎麼下的好不好？我只講一遍，以後不要再問我這個了。首先他把我綁在床上，給我施打一些我也不知道是什麼藥劑，應該是鎮定劑啊什麼的，然後再給我吸一些不明氣體，旁邊隔著一個布簾，推進來一個不知道幾歲的老頭，一樣做一種類似像那種能量轉」。