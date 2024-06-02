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將任台積董事長兼總裁 魏哲家偏愛韋小寶靈活有擔當

記者 簡永祥、鍾張涵
台積電6月4日股東會之後，魏哲家將升任董事長兼總裁。(本報資料照片)
台積電6月4日股東會之後，魏哲家將升任董事長兼總裁。(本報資料照片)

魏哲家1998年赴台積就職，26年過去，如今站上權力高峰。這位出生南投鹿谷，坦言自己不是用功學生，卻喜愛閱讀武俠，且偏愛金庸「鹿鼎記」中熟諳人性、機智聰敏的「韋小寶」，將在6月4日台積股東會後，接掌董事長大位。

當台積成為舉世揚名、兵家必爭的技術龍頭，牽動政治、經濟、外交與國安。魏哲家將升任台積董事長兼總裁，集大權於一身，成為繼張忠謀後第二位完全執政之人。

他為何能成為全球市值第10大的台灣護國神山、統領7萬多名員工的掌舵者？

張忠謀今年2月出席交大授予魏哲家榮譽博士學位時，下了註解：「台積電有3個要主動出擊的部門，他都經歷過，」張忠謀解釋，「RD（研發）、manufactory（製造）、sales marketing（銷售）。所以我稱他為：準備最齊全的CEO」。

首先是技術部分。魏加入台積後，陸續掌管主流技術事業群，善於發現成熟技術新藍海，成功將8吋廠升級，搶攻指紋辨識、微機電、穿戴式及光感測元件及汽車電子晶片商機，為台積帶來營收新動能，他更在2003年帶領團隊提升0.13微米銅製程良率。現任台積電董事長劉德音就曾誇讚，0.13微米就是倚賴魏，才成功拉開與競爭對手的距離。

有技術，也得拚客戶。除了0.13微米銅製程，蘋果iPhone 6s和6s Plus晶片爭霸戰也是經典戰役。台積與三星為爭奪蘋果處理器訂單劍拔弩張，那是1場台積16奈米與三星14奈米的競爭，但三星製程始終無法有效改善，讓原本積極分散代工來源的蘋果深感事態嚴重，不願將訂單押在不確定性高的三星上。最後在魏哲家帶領下，台積技壓三星拿下蘋果A9世代處理器多數訂單，並開始獨攬隨後所有新世代處理器。當年那場震撼全球的「蘋果晶片門」事件，為台積奠定蘋果訂單重大基礎。

台積內部不乏戰功赫赫者，但能緩和緊張情緒、為集團帶來和樂氛圍者，卻是少數。

多年來流傳的小故事是，張忠謀是出了名的嚴格，有一次魏哲家被「檢討」，他急中生智說，「董事長您可以質疑我的聰明才智，但請不要質疑我對台積電的忠誠」，不僅和緩氣氛，張忠謀也不好意思再嚴厲以對。

兩年前台積電美國亞利桑那州廠舉辦盛大移機典禮，張忠謀受邀致詞，表示他在25年前也曾有在美設晶圓廠的夢，魏哲家隨後致詞時不忘說：「老闆，這是我做的！」遇到該表現時，他直率個性表露無遺。

台積赴美、日及德設廠，可視為劉德音時期開啟「勇於嘗試」新篇章，機靈明快、懂技術、擅協調內部團隊及外部客戶關係的魏哲家，將是帶領台積大艦隊，掌舵台灣半導體產業進入大航海時代的舵手，並實現全球半導體產業推進至「埃米」（angstrom）世代，持續制霸全球的關鍵推手。

三星 台積電 晶片

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