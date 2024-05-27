黃仁勳抵台必報到 7年來都去「這家」剪髮

黃仁勳與理髮店Manorsalon老闆王永泰合影。(Manorsalon／提供)

隨著台北國際電腦展（Computex）即將登場，作為主要講者之一、有「AI教父」之稱的輝達 （NVIDIA）執行長黃仁勳 26日抵台後，接連2天被民眾目擊現身愛店，川菜館「花娘小館」、臺菜私廚「春韭」享用美食，不過其時黃仁勳回台後，還有一個未曾公開過的私下「必訪行程」。對此，位於他下榻的文華東方酒店旁，有間名為「Manorsalon 」的理髮店，其老闆王永泰、化名設計師Ray 27日向《經濟日報》記者證實，黃仁勳近7年間每次返台，都會到自己店裡修剪髮型。

Ray說黃仁勳於26日晚間抵台後，隔日一早（27日）便前來找自己剪髮。他坦言，黃仁勳自2017年11月起，每次返台參加國際電腦展，都會來店裡找自己剪頭髮，而這一剪、就剪了7年，兩人也因此機緣成為好友，甚至他在今年1月、上次回台時，也帶著家人前來修剪髮型，他分享，因此自己也替黃媽媽剪過頭髮，而每次當他回台、透過管家前來聯繫預約時，自己也都會特地清場、準備一間VIP室讓他可以安安靜靜的剪髮避免被旁人打擾。

他指出，自己從2017年開業至今將滿7個年頭，回憶起自己過去首次看到黃仁勳，「其時當初我並沒有發現他是大老闆，事實上他在店內給人的印象，一直都是非常的溫和有理，舉止態度都非常的謙虛，因此在自己為其剪完頭髮後，都仍沒有意識到他是擁有龐大影響力、名聲遍布全球的科技大老」。他笑稱，自己當時替黃仁勳剪完頭髮後，他就直接前往參加當年的國際電腦展，直至這時他才在員工的提醒下，認出電視中的那個人的髮型與自己剛剪完的頭髮一模一樣。

他分享，雖然兩人自2017年以來，已認識大約7年的時間，不過事實上這段聯繫曾在2019年，因疫情 中斷1、2年，不過由於兩人已建立起深厚的默契，因此黃仁勳在2022年疫情稍緩、解封之後，便再度來找自己修剪頭髮，他透露，自己每次替黃仁勳服務的時間，差不多為一個半小時，過去他在剪髮時，也都會順道進行染髮，不過這個習慣在疫情結束後，就未再繼續下去，他近年都只有進行修剪而已、大家從照片上，就可以對比出來。

Ray強調，兩人在多年的見面、替他提供服務後，每次當他返台，自己心中就浮現一股老朋友回鄉的感觸，而黃仁勳每次回來之前，都會刻意留一段時間的頭髮、刻意暫不修剪，直到有機會回台灣、才找自己一次修剪，自己透過與他之間的相處，感受到他待人的真誠。事實上，黃仁勳曾向自己分享過，很愛、很愛台灣，因此由衷的希望能替台灣人民盡一份心力，也希望能夠為台灣人貢獻更多，因此每次他來台、都會盡力替店家宣傳。