職棒之父陷相差50多歲「忘年戀」 欠債數億神隱

有「職棒之父」之稱的洪騰勝（前）。(本報資料照片)

擁有「職棒之父」之稱的前兄弟大飯店董事長洪騰勝，2019年在桃園龍潭建立融合棒球元素的名人堂花園大飯店，如今卻傳出拖欠員工薪資，還曾向地下錢莊借貸1.2億元（台幣，下同，約372萬美元），周刊更爆料這件事與洪騰勝再婚對象楊于萱有關。

據「鏡周刊」報導，楊于萱僅30歲初頭，與洪騰勝相差50多歲。疫情 期間洪騰勝陸續向銀行、民間租賃公司借款，累積金額估超過3億元，還向地下錢莊借錢，金額高達1.2億元；由於地下錢莊利率 驚人，半個月5分利計算，洪無力償還，目前名人堂飯店的營運交給優美飯店接管。

一位不願具名的業界人士指出，名人堂飯店交由優美團隊營運，原因是優美協助洪處理地下錢莊債務，條件是名人堂飯店營運權簽給優美團隊12年，相關合約由楊于萱簽署，洪騰勝似乎對內容一無所悉。

該報導還指出，名人堂飯店股權近半年頻繁出現變化，去年12月名人堂飯店董事長仍是洪騰勝，持有股份近九成九；今年4月洪與擔任董事的楊于萱持股對調，楊持股近九成，並獲得公司大小章，這段時間楊開始帶洪四處調頭寸，現在名人堂所有股權又回到洪騰勝身上。

5月8日起洪騰勝就與外界斷聯繫，一直住在優美飯店內。母親節 過後，周刊直擊洪家人至少二度前往優美飯店，希望把洪騰勝帶回家，但總是失敗。洪家人及洪家老臣都一再勸洪騰勝，要他離開優美飯店，但他就是不從。