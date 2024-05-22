我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

飛機上走動伸展盡快回座位 安全帶指示燈滅還是要繫好

曾演出「麻辣教師GTO」 日本資深男星中尾彬心衰過世 享壽81歲

職棒之父陷相差50多歲「忘年戀」 欠債數億神隱

台灣新聞組／台北22日電
有「職棒之父」之稱的洪騰勝（前）。(本報資料照片)
有「職棒之父」之稱的洪騰勝（前）。(本報資料照片)

擁有「職棒之父」之稱的前兄弟大飯店董事長洪騰勝，2019年在桃園龍潭建立融合棒球元素的名人堂花園大飯店，如今卻傳出拖欠員工薪資，還曾向地下錢莊借貸1.2億元（台幣，下同，約372萬美元），周刊更爆料這件事與洪騰勝再婚對象楊于萱有關。

據「鏡周刊」報導，楊于萱僅30歲初頭，與洪騰勝相差50多歲。疫情期間洪騰勝陸續向銀行、民間租賃公司借款，累積金額估超過3億元，還向地下錢莊借錢，金額高達1.2億元；由於地下錢莊利率驚人，半個月5分利計算，洪無力償還，目前名人堂飯店的營運交給優美飯店接管。

一位不願具名的業界人士指出，名人堂飯店交由優美團隊營運，原因是優美協助洪處理地下錢莊債務，條件是名人堂飯店營運權簽給優美團隊12年，相關合約由楊于萱簽署，洪騰勝似乎對內容一無所悉。

該報導還指出，名人堂飯店股權近半年頻繁出現變化，去年12月名人堂飯店董事長仍是洪騰勝，持有股份近九成九；今年4月洪與擔任董事的楊于萱持股對調，楊持股近九成，並獲得公司大小章，這段時間楊開始帶洪四處調頭寸，現在名人堂所有股權又回到洪騰勝身上。

5月8日起洪騰勝就與外界斷聯繫，一直住在優美飯店內。母親節過後，周刊直擊洪家人至少二度前往優美飯店，希望把洪騰勝帶回家，但總是失敗。洪家人及洪家老臣都一再勸洪騰勝，要他離開優美飯店，但他就是不從。

母親節 疫情 利率

上一則

民團萬人立院抗議 6成5網友不挺民進黨 綠委負面聲量暴增

下一則

台男涉販毒在美被捕 證實為替代役男 外交部關切進展

延伸閱讀

前台南縣議長 吳健保假釋出獄

前台南縣議長 吳健保假釋出獄
亞裔名人堂 慶祝亞裔傳統月

亞裔名人堂 慶祝亞裔傳統月
5/25舊金山台灣日 黃仁勳將登上職棒大聯盟

5/25舊金山台灣日 黃仁勳將登上職棒大聯盟
NBA／領先31分差點被獨行俠逆轉 快艇教頭：贏多少不重要

NBA／領先31分差點被獨行俠逆轉 快艇教頭：贏多少不重要

熱門新聞

圖／擷自instagram

變裝皇后妮妃雅總統府熱舞 下班穿拖鞋搭捷運好反差

2024-05-16 09:46
台積電在美國設廠連連碰壁，有分析指最壞情況可能讓台積電放棄美國設廠。（美聯社）

台積電亞利桑納廠狀況多 分析師曝最糟打算：放棄美國

2024-05-17 02:57
蔡英文。(本報資料照片／記者劉學聖攝影）

回顧裴洛西訪台風波 蔡英文：被孤立太久 無法說不

2024-05-17 23:33
劉寶傑遭到國台辦點名懲戒。圖／摘自YouTube

國台辦點名懲戒 劉寶傑曝踩到新紅線 「這麼脆弱嗎？」

2024-05-15 12:31
台立法院會今天處理國會改革法案，朝野爆發多起肢體衝突，導致多名立委受傷，引發國際媒體關注。路透

立法院大亂鬥登外媒 路透：台灣是喧鬧民主國家

2024-05-17 14:02
賴清德發表就職演說。(取材自取自YouTube頻道)

賴清德就職演說：中華民國和中華人民共和國互不隸屬

2024-05-19 22:45

超人氣

更多 >
原定飛往新加坡…新航波音客機遇嚴重亂流2死30傷 緊急迫降曼谷

原定飛往新加坡…新航波音客機遇嚴重亂流2死30傷 緊急迫降曼谷
全美最宜居城市 加州14城上榜 第一名在這州

全美最宜居城市 加州14城上榜 第一名在這州
人口縮水房價恐跌 這5城市不利置產

人口縮水房價恐跌 這5城市不利置產
小費激戰 「自願給」變成「一定要」

小費激戰 「自願給」變成「一定要」
藤校中國女博士生失蹤5天 屍體在河中尋獲

藤校中國女博士生失蹤5天 屍體在河中尋獲