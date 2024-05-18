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辜仲諒回任中信金董事 吳一揆任副董事長

記者朱漢崙/台北18日電
中信慈善基金會董事長辜仲諒。本報資料照片
中信慈善基金會董事長辜仲諒。本報資料照片

中信金昨日公告，仲遠投資、宜詮投資法人董事分別由中信慈善基金會董事長辜仲諒、中信金前總經理吳一揆出任，之後已由中信金董事會完成改選，由吳一揆出任副董事長，外傳多時的兩大人事案終於底定。

此外，中信銀行昨日亦召開董事會，受理中信銀董事長利明献所提出的辭呈。利明献在下周東元電機的股東常會全面改選之後，將可望獲選新任董事長，昨日中信銀董事會也因此召開受理他的辭任，董事長缺將先由中信銀副董事長詹庭禎來代理。

在中信金召開董事會之前，中信金的兩大法人股東仲遠投資、宜詮投資，亦將原法人代表陳春克、許舒博，分別改派為辜仲諒、吳一揆，之後辜仲諒和吳一揆都參與中信金董事會，並由中信金董事會完成推選吳一揆為金控副董事長的程序，這也是歷經17年又5個多月之後，辜仲諒終於重返中信金董事會。

外傳辜仲諒會出任中信金董事長，不過據了解，目前辜仲諒並無此構想，中信金董事長仍將由顏文隆擔任，而辜仲諒專注的，則是兩大面向，一是推展中信金的五大公益，另一則是以中信金董事身份，參與民間經貿組織來協助推展台灣的對外經貿交流。辜仲諒近期將代表中信金參加三三會等經貿組織，協助政府推展經貿外交。

據指出，辜仲諒回到中信金擔任董事之後，本身就是中國信託慈善基金會董事長的他，將透過金控董事的身份，與各子公司之間更密切合作關於慈善、運動、反毒、藝文、教育等五大公益，除此之外，過去中信金創辦人辜濂松透過參與三三會等民間組織，積極參與對外經貿外交，辜仲諒出任中信金董事之後，至少也能因此而取得擔任民間經貿組織理事的資格，將可進而傳承父親的志業，透過參與民間組織來積極參與對外經貿交流，協助政府推展經貿外交，把中信金這塊自從辜濂松逝世之後已斷線多年的領域重新補起來。

對於吳一揆出任中信金副董事長，相關人士則表示，過去吳一揆任總經理期間，就已交出亮眼的營運成績，深獲顏文隆倚重，如今考量他的家庭因素已結束，顏文隆也希望再借重吳的經驗，因此延攬他回來中信金，並支持他選任副董事長，日後將成為顏的重要左右手。

除了上述人事案已底定，利明献同時也擔任中信銀行美國子行的控股公司和美國子行的董事長，這兩項職務，目前外傳由台灣人壽董事長鄭泰克兼任。

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