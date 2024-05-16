我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北港媽祖首度駐駕美國舊金山媽祖廟 上百粉絲朝聖

田納西州小飛機失事釀3死 疑空中解體、殘骸區超過1公里

卸任禮遇將結束 馬英九體檢被跟拍 馬辦憂維安

記者鄭媁／台北16日電
圖為馬英九日前參訪北京。（中新社）
圖為馬英九日前參訪北京。（中新社）

前總統馬英九的安全護衛將在520解編歸建，卸任總統安全維護成為朝野需面對的新挑戰。馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，馬英九昨天進行例行體檢時，遭特定媒體騷擾跟拍，完全無視院方尊重隱私、禁止採訪的規定，他要嚴正譴責，更為下周起卸任總統禮遇結束後，馬英九的人身安全感到憂心。

蕭旭岑指出，卸任總統禮遇結束在即，馬英九昨天輕車簡從至醫院體檢，卻遭特定媒體跟拍騷擾，經院方與幕僚制止，仍態度強硬，拒絕遵守院方規定，無視個人隱私，對馬英九造成困擾。過去馬英九歷年體檢，從未遭媒體跟拍騷擾，卻在禮遇結束前四天，發生讓人遺憾的情況，他個人嚴正譴責，也關切是否有特定力量醞釀在馬英九禮遇結束後生事。

蕭旭岑表示，他最近多次受訪指出，由於卸任總統禮遇即將結束，如何保護卸任元首安全，並無前例可循。加上馬英九訪問中國大陸，舉行「馬習二會」，降低兩岸緊張，卻遭民進黨立委不斷攻擊，激起社會對立情緒，造成馬英九安全重大隱憂。

蕭旭岑表示，他也要向即將就任的賴清德總統喊話，即使朝野政見看法不同，但是馬英九的安危，攸關整體社會穩定，他呼籲準總統賴清德約束黨內極端聲音，避免造成社會更大動盪。

馬英九 賴清德 民進黨

上一則

童子賢：美國盛產天然氣 核電仍占近2成

下一則

錢櫃大火案一審 董座練台生無罪 4幹部扛責

延伸閱讀

中國懲戒台5名嘴 趙少康認為沒必要 籲尊重言論自由

中國懲戒台5名嘴 趙少康認為沒必要 籲尊重言論自由
蔡英文、馬英九同台浴佛大典 祈願社會祥和、天下無災

蔡英文、馬英九同台浴佛大典 祈願社會祥和、天下無災
蔡英文執政八年滿意度42% 高於馬英九、陳水扁

蔡英文執政八年滿意度42% 高於馬英九、陳水扁
大屋頂下／馬英九訪陸vs.賴清德就職（下）中華民族與台獨民族之戰

大屋頂下／馬英九訪陸vs.賴清德就職（下）中華民族與台獨民族之戰

熱門新聞

龍海同記食品公司負責人李彥廷涉嫌進口「蘇丹紅辣椒粉」，今被雄檢起訴。(本報系資料照)

台名廚「詹姆士」也受害 進口蘇丹紅辣椒粉犯罪手法曝光

2024-05-09 00:10
家樂福示意圖，非本文當事地點。 (聯合報系資料照片)

台灣家樂福水果區「機器快削鳳梨」 客讚快速又衛生

2024-05-10 19:50
職場示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vojtech Okenka）

「妳的學歷太超過了」 留美博士媽媽回台灣 成功重返職場

2024-05-10 00:00
台灣為保障婦女在任何場所可依嬰兒需求哺餵母乳，免於受到任何干擾、歧視。（本報資料照片）

30歲媽媽台灣高鐵站哺乳 眾人反應令她感動

2024-05-12 04:56
詐騙集團利用老人家的孤獨感、好說話等各種洗腦手法，被害人的女兒表示，詐騙集團洗腦她的父親，「你也應該讓你女兒不要這麼辛苦賺錢」，專挑老人家弱點。示意圖，圖中人物與新聞無關。(本報資料照片)

詐騙LINE股票群組手法駭人 她泣訴76歲父親如何被騙走一間房子

2024-05-09 20:00
中華文化總會集合了兩岸文字學者合編了中華語文知識庫，並且上網提供查詢。（取自中華語文知識庫網頁）

台灣小學生被老師更正「別用中國用語」 「估計」是誰的用詞？

2024-05-11 02:40

超人氣

更多 >
知名機構2師帶隊46學生教撒謊? 中國赴美國遊學簽證團滅

知名機構2師帶隊46學生教撒謊? 中國赴美國遊學簽證團滅
樂透一注獨得5億美元 幸運兒後續卻慘了 竟官司纏身、親情破裂

樂透一注獨得5億美元 幸運兒後續卻慘了 竟官司纏身、親情破裂
美國長者性病感染率大增 原因何在？

美國長者性病感染率大增 原因何在？
斯洛伐克總理遇刺送醫 府方發言人證實：性命垂危

斯洛伐克總理遇刺送醫 府方發言人證實：性命垂危
七旬女性也讚皺紋消失 巴黎萊雅眼霜兩萬人愛

七旬女性也讚皺紋消失 巴黎萊雅眼霜兩萬人愛