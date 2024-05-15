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嶺南畫派宗師90歲歐豪年陳屍家中 兒拖多日才報案

台灣新聞組／台北15日電
嶺南畫派第三代代表人物歐豪年。(本報資料照片)
嶺南畫派第三代代表人物歐豪年。(本報資料照片)

被封為嶺南畫派宗師的90歲歐豪年，上月底被發現陳屍台北市住家，警方調查遺體沒有外傷，現場無打鬥跡象，初步排除他殺；歐的兒子稱父親因宗教信仰希望多待在家幾天，死亡近一周才報案，檢警為求慎重，本月初解剖歐豪年遺體，待解剖報告出爐釐清死因及死亡時間。

台北市信義警分局上月25日接獲歐豪年兒子報案，指父親在家死亡，警方到場發現歐豪年倒臥椅子上，死亡多時，沒有明顯外傷，勘查現場凌亂，但研判是正常生活起居所致，無打鬥或侵入痕跡，初步排除外力介入。

歐豪年兒子向警方說，父親死亡近一周，為何未在第一時間報案，是因父親有宗教信仰，生前交代希望多待在家幾天，並提出歐豪年手寫紙條佐證。

由於死因不明，歐豪年就醫紀錄也不多，檢察官相驗遺體後無法判斷死因及死亡時間，本月3日解剖，採集檢體送法務部法醫研究所化驗，遺體先發還家屬，等待解剖報告。

歐豪年1935年生於廣東，後因侍從父母移居香港，1952年師從嶺南畫派名家趙少昂，繪畫題材遍及山水、人物、花鳥、蟲魚走獸，被推崇為具東方人文精神的代表畫家。

文化部上月26日曾發布新聞稿，深表哀悼與敬意，指歐豪年繼承嶺南畫派改革傳統國畫的開拓精神，創作不輟並長年投身美術教育與文化交流，備受國際藝壇肯定，影響遍及海內外，成為傳統與現代兼容並蓄的中華文化美學符號。

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