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學界先驅曹永和、陳奇祿溫州街故居 面臨都更危機

記者何定照／台北13日電
文史學者與文資團體，提出曹永和等人曾居此處等新事證，希望搶救這片僅存的帝大官舍聚落群。(記者余承翰／攝影)
文史學者與文資團體，提出曹永和等人曾居此處等新事證，希望搶救這片僅存的帝大官舍聚落群。(記者余承翰／攝影)

台灣大學附近溫州街52巷原矗立四棟共八戶日據時期官舍，台灣史研究巨擘曹永和、人類學家陳奇祿等學者生前都曾長住此巷，為台灣文史開創重大貢獻。去年底官舍所有權人台大拆除其中一棟變停車場，另三棟也面臨都更危機，文史學者與文資團體正積極搶救，盼留住台灣重要文化場景。

北市文化局表示，去年起因該巷旁邊住戶有都更需求，希望與台大合作，依文資法先請文化局了解這些官舍有無文資價值，當時文資委員現勘後認為無價值，台大才先拆1號、3號雙拼棟。經文資人士提出新事證後，巷內雙號側官舍今明將重新會勘，單號側5、7號這棟新事證在認定程序中。

這些官舍是台大前身「台北帝國大學」1930年建造的首批校舍，在甲乙丙丁分級屬乙種官舍，種類和近年也曾險遭拆的高等官舍俞大維故居、屬私宅的臺靜農故居不同。

關注大安區文史的台灣故鄉文史協會表示，他們早在2018年就提報此區為「聚落建築群」，一直遭北市文化局冷處理。去年底赫然發現已有官舍遭拆，緊急聯合其他單位提出曹永和等人曾居此處等新事證，希望搶救這片僅存的帝大官舍聚落群。

該巷中6號官舍，是曹永和從27歲起在此住42年之處。曹永和以僅台北第二中學校畢業的學歷，自學發表眾多台灣史論文，深受國際注目，開創以台灣島為主體研究的「台灣島史」概念。

中研院台史所研究員林玉茹則說，曹永和可說是自學的角色典範，從沒有大學文憑，一路贏得國際史學界肯定，獲聘台大兼任教授、中研院兼任研究員，乃至獲選中研院士，一路生命史就像凸顯台灣史從被壓抑到百花齊放的過程。她認為，台大應思考如何透過曹永和故居等價值，發揮效應來回饋社會。

台大所有的溫州街52巷日式官舍掀都更危機，諷刺的是，遭北市文資現勘判不具文資價值的5、7號，其中7號是擔任首任文建會（今文化部）主委陳奇祿住過20多年的住所，而他正是在居住此期間，推動成功台灣史上第一部文資法。

關注大安區文史的台灣故鄉文史協會指出，陳奇祿在住此期間，從擔任台大考古人類學系主任開始，一路擔任中研院美國研究中心主任、台大文學院院長等，在擔任文建會主委八年期間，擘畫文資法外，也推動文化藝術獎助條例等。

陳奇祿故居之前曾被判無文資價值，唐山書店創辦人陳隆昊說，從文化立場，當然希望能保下這些官舍，希望台大從長計議。

台大表示，2、4、6、8號，北市府文化局還在文資審議中，台大會經文化局審查結果確認不具文資價值後，才會進一步做綜合評估。

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