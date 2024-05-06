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蔡衍明挨罵「國台辦狗腿」求償敗訴 判決惹議

台灣新聞組／台北6日電
旺中集團董事長蔡衍明。(本報資料照片)
旺中集團董事長蔡衍明。(本報資料照片)

旺旺中時媒體集團董事長蔡衍明，不滿被壹電視「年代向錢看」節目主持人陳凝觀指「國台辦狗腿」，提告向壹電視、陳凝觀、盧姓節目製作人求償300萬元台幣，並要求道歉，最高法院判決蔡衍明敗訴，全案確定。

本報系聯合報報導，蔡衍明主張，陳凝觀2019年6月27日節目中辱罵他「國台辦的狗腿、「紅色滲透」、「難道因為補貼就都聽國台辦的統戰辦事嗎」，讓他精神極大痛苦，也貶損他的社會評價、侵害名譽權，因此向壹電視、陳凝觀、盧姓節目製作人求償300萬元，並要求登報道歉、在節目片頭播出道歉啟事、刪除網路影片。

壹電視、陳凝觀等人抗辯，節目是以其他媒體揭露旺旺接受中國政府補助金、凱道反紅媒遊行、郭台銘指稱蔡衍明「狗腿」等政治新聞事件為討論主軸，郭台銘更是當屆總統大選參選人，屬與公益有關而可受公評。

法院指出，陳凝觀的言論是依據先前媒體報導、他人著作，質疑旺旺集團接受中國補助金的用途，是否用於中國大外宣或藉此操作台灣內部選戰，用詞未逾越合理範圍，就算用詞尖酸負面讓蔡衍明感覺不悅，屬善意發表言論。一、二審壹電視、陳凝觀和製作人免賠。

中天新聞網報導，前立委郭正亮4日在政論節目「辣晚報」中，對蔡衍明提起侵害名譽權民事訴訟遭最高法院駁回表示「荒唐」，他說「兩岸關係我也了解一些，蔡董跟國台辦沒有那麼熟，比他熟的人多得很」。

郭正亮說，目前經法院判決，構成公然侮辱罪的詞語當中，並沒有「狗腿」一詞，可能「狗腿」這個詞，本身沒有貶抑的意思，以後就可以用這個詞來評論其他人，「只是表示他們很好」。

前立委蔡正元則表示，想按照這個邏輯來學習一下善意，是不是可以說壹電視的負責人是蔡英文的狗腿？陳凝觀又是壹電視負責人的狗腿？

蔡正元說，法院自己要好好想一想，要放過陳凝觀要找好一點理由，這個說法大家能接受？法院何必把自己搞這麼髒，司法該是最後一道防線，為什麼要踐踏自己？為什麼要把台灣社會搞成這樣？依照現在法院都是判藍不判綠，這到底有什麼意義，如果說陳凝觀能這樣批評蔡衍明，就要明確說出蔡衍明跟國台辦有什麼動作，不能只是道聽塗說。

郭台銘 蔡英文

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