我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

核對照片、人臉掃描 好市多打擊借卡愈來愈嚴

賓州護士認罪連殺3人、19人險死 判關760年

余天人生坎坷：愛女癌逝 女婿涉詐 弟遭槍決

台灣新聞組／台北4日電
陳鑒已被羈押禁見。(記者沈昱嘉／攝影)
陳鑒已被羈押禁見。(記者沈昱嘉／攝影)

余天已故女兒余苑綺夫婿陳鑒，上月因涉替詐團擔任車手頭，收取水錢時遭逮捕，檢方向法院聲押禁見獲准。據了解，陳鑒落網時一度當場秀余天特助名片，辯稱：「我只是投資虛幣，沒犯法。」余天昨受訪坦言痛心，後悔當初讓二女兒余苑綺與陳鑒結婚，而藝界大哥坎坷一生也因女婿遭逮再被翻出。

本名余清源的余天以「榕樹下」紅遍大街小巷，且歌手、主持雙棲發展，也曾出演電視劇，後轉戰政界參選立委也成為大家熟知的政治人物，事業於各階段都取得成績，但卻幾度面臨至親離世的傷痛，其三弟余龍（余福龍）於1992年在KTV遇上縱火案，逃生不及命喪火場，幼時就被送養的四弟余福星，2004年因在中國走私毒品遭逮判死刑，並在2006年被處決。

而余天二女兒余苑綺罹患直腸癌，雖一度傳出抗癌成功好消息，並結婚生育，但2019年癌症復發轉移，努力抗癌最終仍不敵病魔，於2022年離世，享年39歲。

新北地院表示，陳鑒羈涉犯共同詐欺罪、洗錢防制法、組織犯罪條例罪重大，且有事實足認有滅證、串證及反覆實施之虞，有羈押禁見必要，裁定自5月1日起羈押2月，並禁止接見、通信。

據指出，陳鑒被捕後，除向警方秀出余天特助名片外，從地檢署複訊、法院開羈押庭和押往台北看守所，他均未提及自己余天女婿身分，所方人員直到新聞曝光才知道他是前立委的女婿。

余天說後悔把女兒余苑綺交給陳鑒，想到女兒用生命與對方孕育了兩個小孩，就讓他痛心疾首。余天覺得，當初答應女兒出嫁實在太匆促，但一切已經覆水難收。

余天表示，他平時都是因為孫兒的事情才會聯絡女婿，余祥銓也證實已一個多月沒跟陳鑒一家往來，同時鄭重澄清，陳鑒並非余天特助，推測他名片可能是自己印的。「瞎透了，丟臉，可恥，以前相處覺得我只覺得他是個宅男，我跟他不熟，私底下沒有太多相處，因為小孩才會聚在一起」。

余天受訪坦言痛心，後悔當初讓二女兒余苑綺與陳鑒結婚。(本報資料照片)
余天受訪坦言痛心，後悔當初讓二女兒余苑綺與陳鑒結婚。(本報資料照片)

癌症 投資 毒品

上一則

民進黨提案管制民代赴陸 國民黨、民眾黨聯手封殺

下一則

5億高中生案 「配偶」嗆法官好笑 稱婚姻不需外人解讀

延伸閱讀

余苑綺留千萬遺產 陳鑒鋌而走險「連烤肉錢都伸手要」

余苑綺留千萬遺產 陳鑒鋌而走險「連烤肉錢都伸手要」
女婿涉詐被逮 余天失蹤孫子孫女找到了 新北社會局曝最新狀況

女婿涉詐被逮 余天失蹤孫子孫女找到了 新北社會局曝最新狀況
為看孫子出生決心抗癌 肺癌3期阿公做螺旋刀防腦轉移有成效

為看孫子出生決心抗癌 肺癌3期阿公做螺旋刀防腦轉移有成效
後悔讓余苑綺出嫁 余天怒女婿淪車手「急找外孫」

後悔讓余苑綺出嫁 余天怒女婿淪車手「急找外孫」

熱門新聞

大業實中去年轉型實驗創新學校，致力課程鬆綁，發展AI、雙語國際跨域課程。(大業實中提供)

台灣少子化 為何嘉義這所中學連2年招生爆滿超額

2024-04-30 21:25
已故的余天二女兒余苑綺（右二）丈夫陳鑒（右一）因涉嫌為詐團車手頭遭羈押禁見。（記者林伯東／攝影）

女婿涉詐被逮 余天失蹤孫子孫女找到了 新北社會局曝最新狀況

2024-05-03 05:01
高鐵前董事長殷琪（圖）。(聯合報系資料照片)

殷琪涉運毒？加州網購大麻藥品寄回台給寵物狗 驗尿自清獲不起訴

2024-04-29 21:47
貴婦奈奈。(本報資料照片)

貴婦奈奈公婆 名醫黃立雄夫妻涉詐逃加拿大 遭驅逐將返台

2024-05-02 08:38
嘉義市區出現少女跪在路口畫面，引來路過民眾側目。（圖／讀者提供）

台虎媽暴怒當街大喊「跪下」少女裸雙膝跪路口 警方回應了

2024-04-28 03:00
台中市消防局在今天凌晨獲報，一名男子在汽車旅館身體不適，救護車到場時，男子已無生命跡象，醫院宣告到院前死亡。圖／本報資料照

台中已婚大叔豪華汽車旅館丟命 同房輕熟女急求助消防局

2024-05-01 15:20

超人氣

更多 >
余苑綺留千萬遺產 陳鑒鋌而走險「連烤肉錢都伸手要」

余苑綺留千萬遺產 陳鑒鋌而走險「連烤肉錢都伸手要」
華人好市多會員卡借人竟惹官司 被抄家控3罪

華人好市多會員卡借人竟惹官司 被抄家控3罪
性愛片遭男友公開 上海19歲女「以牙還牙」上網賣56部 網：絕配

性愛片遭男友公開 上海19歲女「以牙還牙」上網賣56部 網：絕配
家長開始向大學抗議：繳9萬學費孩子缺乏安全又沒學習

家長開始向大學抗議：繳9萬學費孩子缺乏安全又沒學習
賣車講一半？紐約華人無證客聲稱被騙 車行：別踩這個坑

賣車講一半？紐約華人無證客聲稱被騙 車行：別踩這個坑