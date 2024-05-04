余天人生坎坷：愛女癌逝 女婿涉詐 弟遭槍決

陳鑒已被羈押禁見。(記者沈昱嘉／攝影)

余天已故女兒余苑綺夫婿陳鑒，上月因涉替詐團擔任車手頭，收取水錢時遭逮捕，檢方向法院聲押禁見獲准。據了解，陳鑒落網時一度當場秀余天特助名片，辯稱：「我只是投資 虛幣，沒犯法。」余天昨受訪坦言痛心，後悔當初讓二女兒余苑綺與陳鑒結婚，而藝界大哥坎坷一生也因女婿遭逮再被翻出。

本名余清源的余天以「榕樹下」紅遍大街小巷，且歌手、主持雙棲發展，也曾出演電視劇，後轉戰政界參選立委也成為大家熟知的政治人物，事業於各階段都取得成績，但卻幾度面臨至親離世的傷痛，其三弟余龍（余福龍）於1992年在KTV遇上縱火案，逃生不及命喪火場，幼時就被送養的四弟余福星，2004年因在中國走私毒品 遭逮判死刑，並在2006年被處決。

而余天二女兒余苑綺罹患直腸癌，雖一度傳出抗癌成功好消息，並結婚生育，但2019年癌症 復發轉移，努力抗癌最終仍不敵病魔，於2022年離世，享年39歲。

新北地院表示，陳鑒羈涉犯共同詐欺罪、洗錢防制法、組織犯罪條例罪重大，且有事實足認有滅證、串證及反覆實施之虞，有羈押禁見必要，裁定自5月1日起羈押2月，並禁止接見、通信。

據指出，陳鑒被捕後，除向警方秀出余天特助名片外，從地檢署複訊、法院開羈押庭和押往台北看守所，他均未提及自己余天女婿身分，所方人員直到新聞曝光才知道他是前立委的女婿。

余天說後悔把女兒余苑綺交給陳鑒，想到女兒用生命與對方孕育了兩個小孩，就讓他痛心疾首。余天覺得，當初答應女兒出嫁實在太匆促，但一切已經覆水難收。

余天表示，他平時都是因為孫兒的事情才會聯絡女婿，余祥銓也證實已一個多月沒跟陳鑒一家往來，同時鄭重澄清，陳鑒並非余天特助，推測他名片可能是自己印的。「瞎透了，丟臉，可恥，以前相處覺得我只覺得他是個宅男，我跟他不熟，私底下沒有太多相處，因為小孩才會聚在一起」。