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龍巖創辦人李世聰腦瘤病逝遺愛人間 台大執行4年研究計畫

記者沈能元／台北即時報導
台大醫院攜手龍巖執行4年期研究計畫，開發新技術以治療多形性膠質母細胞瘤。 (台大醫院提供)
台大醫院攜手龍巖執行4年期研究計畫，開發新技術以治療多形性膠質母細胞瘤。 (台大醫院提供)

龍巖集團創辦人李世聰罹患腦部惡性膠質瘤，去年3月病逝於台大醫院。為感謝李世聰一生對殯葬產業的貢獻，龍巖分4年共捐助800萬元(約25萬美元)，攜手台大醫院，由神經外科、神經內科、放射腫瘤科、復健部、醫工所、電機系與生化科技系等，並結合台大醫院與台灣大學醫療研究團隊，執行4年期研究計畫，開發新技術治療惡性膠質瘤。

多形性膠質母細胞瘤（Glioblastoma Multiforme，GBM）為腦部惡性膠質瘤，發生率為每10萬人中約有2至4人，此疾病發生率雖較其他腫瘤來得低，但以現有治療方式如手術、放射治療、化學治療，不易根除且容易復發。

台大醫院暨台灣大學整合跨領域GBM團隊，集結橫跨不同領域專家，包含神經外科、神經內科、放射腫瘤科、生化科技、生物醫學工程與超音波醫學等專業醫師，期共同開發全新以GBM為導向的新穎藥物治療，以非侵襲性藥物遞送系統合併聚焦超音波，以打開血腦屏障，以及術中即時病理影像診斷平台等技術，為GBM的治療與病患的預後帶來新的曙光。

台大醫院表示，GBM是目前癌症攻堅行動中最難攻克的癌種之一，相較於肺癌、乳腺癌等其他癌症，臨床可以使用的化療藥物極為有限，患者仍面臨著5年存活率小於10%的困境。

由於惡性膠質瘤的初期症狀不明顯，多數患者當發現時，腫瘤已經有相當程度大小，加上是腦部原發性的惡性腫瘤，經常與正常腦組織的邊界分化不清，手術時為了避免傷及重要神經，有時並無法完全切除，故術後復發率極高，使得治療困難度相當高。

龍巖集團為了紀念不幸罹患腦部惡性膠質瘤而逝世的創辦人李世聰，2023年起分4年捐贈台大醫院團隊共800萬元，協助推動惡性膠質瘤新療法研發，並於29日舉辦捐贈儀式，宣示將共同努力對抗惡性膠質瘤的疾病困境。台大醫院團隊感謝龍巖集團的捐贈，未來也將運用此經費為治療惡性膠質瘤病患而持續努力。

台大醫院攜手龍巖執行4年期研究計畫，開發新技術以治療多形性膠質母細胞瘤。(台大醫...
台大醫院攜手龍巖執行4年期研究計畫，開發新技術以治療多形性膠質母細胞瘤。(台大醫院提供)

腫瘤 癌症

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