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李宗瑞怨刑期29年10月太久 提異議遭駁回

記者林孟潔／台北24日電
受刑人李宗瑞。(本報資料照片)
受刑人李宗瑞。(本報資料照片)

富少李宗瑞犯下多起妨害性自主案，法院2018年12月25日裁定應執行29年10月確定，李向台北地檢署聲請重新定執行刑被否准，他認為檢察官執行指揮不當而聲明異議，最高法院裁定駁回異議確定。

李宗瑞從2009年起在台北市夜店獵豔，先後撿屍30多名酒醉正妹或小模，帶回自家豪宅性侵、偷拍，2012年間因遭一對姊妹提告，東窗事發，最終裁定執行29年10月徒刑。

李聲明異議主張，他所犯的罪宣告刑最長為五年二月徒刑，各罪宣告刑合計65年7月，後來經高院裁定應執行29年10月，僅差兩個月就達有期徒刑的上限30年，遠高於各法院裁定各類重罪案件合併的應執行刑刑度。

李宗瑞認為，不論是犯販毒、殺人，或是次數多達數十、上百次的，要將應執行刑定到30年，是非常罕見的事；對於有期徒刑僅被象徵性酌減兩個月，沒有審酌併罰的全部犯罪關聯性，他犯的妨害性自主類型、侵害法益同質性高，法益侵害的加重效應應遞減。

高院認為，李宗瑞並沒有提到檢察官有何違法執行指揮或執行方法不當，聲明異議於法不合，因此駁回；另如認為裁定違背法令，應循非常上訴程序救濟。李宗瑞不服提抗告，最高法院認為裁定沒違誤，駁回抗告，全案確定。

高院

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