我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

內州女教師和17歲學生車內發生性行為 丈夫被爆是國防部高層

中國經濟收縮「窮人買不起 中產不敢買」 社會消費恐下沉

蔣萬安生日訂製書紀實 自爆直男求婚祕辛

記者林麗玉／台北16日電
「這是我的女朋友。」翻開第一頁，市長蔣萬安看到與太太石舫亘2009年結婚報導，儼然重回15年前結婚時的甜蜜時光。(記者余承翰／攝影)
「這是我的女朋友。」翻開第一頁，市長蔣萬安看到與太太石舫亘2009年結婚報導，儼然重回15年前結婚時的甜蜜時光。(記者余承翰／攝影)

台北市長蔣萬安被視為藍營總統熱門人選，2015年棄律從政、投入黨內立委初選至今，即將邁入第十年頭。本報系聯合報整理蔣萬安登上聯合報首篇報導、從政重大新聞，包括立委初選被視為王子復仇成功；一例一休修法被封「站神」；市長勝選光復台北等，記錄蔣一路以來的從政歷程。

蔣萬安的生日訂製書紀實分三部分，第一是記錄蔣第一次被登上報與從政大事。2015年立委初選，蔣僅以50天就打敗「蕾神」羅淑蕾，當時聯晚以斗大標題稱「萬安奇蹟」；蔣任立委後，2016年勞基修法一例一休，蔣以超強耐力、長時間發言杯葛成功，也被封為「蔣萬句」一戰成「站神」。

「像我這樣的超級直男，一定要精心規畫一個（求婚）時刻，就可以講一輩子」，蔣萬安看到訂製書中2009年5月6日與太太結婚的報導，忍不住自爆15年前向太太石舫亘求婚祕辛，完全是「老派浪漫」，戒指、下跪，缺一不可。

另外聊起從政路，蔣萬安坦言是自己下決定要參加立委初選，跟父親蔣孝嚴說，當時「父親也很驚訝」，但父親只說了一句「既然決定，就全力以赴」。

紀實也完整記錄蔣連任立委成功，與太太石舫亘相擁而泣的真情流露；就任市長推「萬安新政」，蔣萬安從立委變「柔中帶剛」首都市長的蛻變；紀實第二部分則收錄蔣出生1978年12月26日開始，每年生日當天歷史上的大事；第三部分是記錄台灣重要歷史印記。

上一則

民進黨台南黨部主委改選 陳亭妃、郭國文隔空交火

下一則

5月大男嬰顱骨折命危 保母疑施虐收押

延伸閱讀

迴力鏢好亂…徐巧芯大姑爆穿蔡英文競選服 又挺蔣萬安

迴力鏢好亂…徐巧芯大姑爆穿蔡英文競選服 又挺蔣萬安
馬習二會國民黨態度保留是為2026？ 蔣萬安駁：想太遠

馬習二會國民黨態度保留是為2026？ 蔣萬安駁：想太遠
北市警強震斷網逾千筆 蔣萬安：不排除解除台智光母約

北市警強震斷網逾千筆 蔣萬安：不排除解除台智光母約
黃子佼買兒少性影像罰金低 蔣萬安允加重罰則

黃子佼買兒少性影像罰金低 蔣萬安允加重罰則

熱門新聞

中共總書記習近平（右）和前總統馬英九（左）重演世紀之握。（聯合新聞網影音）

馬習二會「東大廳」握手16秒 習笑對馬：你都沒變

2024-04-10 06:06
台南市「康樂街牛肉湯」傳出永久停業的消息，立委林俊憲在臉書貼文「憲在台南」曾拍攝請老闆娘來示範講解喝法，讓「3口湯、1口肉」的口訣和緣故可以一直留存下來。(取自林俊憲臉書)

台南知名「康樂街牛肉湯」 為何永久停業不轉讓

2024-04-12 23:15
中共總書記習近平（右）和台前總統馬英九（左）重演世紀之握。（記者廖士鋒／攝影）

馬習重演世紀之握 馬英九「中華民國」、「一中各表」都講了

2024-04-10 05:02
前總統馬英九在北京大學的座談會上，盛讚北大把他名字寫對了。（記者廖士鋒／攝影）

馬英九訪北京大學 盛讚「我的名字只有你們寫對了」

2024-04-09 07:38
0403花蓮大地震，特搜人員挺進花蓮小錐麓步道災區，將連男遺體搬運送上救護車。圖／屏東縣消防局提供

遇地震丈夫遭巨石活埋獨缺左手臂 妻女拜託搜救隊順利找回

2024-04-08 12:36
網紅「德州媽媽沒有崩潰」12日在臉書貼出黃子佼疑似誘拍女性全裸照片的對話紀錄及錄音，過程中黃不斷以藝術創作為由，勸說女方接受大尺度攝影。（本報資料照片）

黃子佼誘少女全裸拍攝語音曝光 「上一個進來的全脫了」

2024-04-12 21:05

超人氣

更多 >
花生醬需放冰箱？讓大廠告訴你

花生醬需放冰箱？讓大廠告訴你
4生肖愈過愈富 屬龍最會錢滾錢、長官最愛他們

4生肖愈過愈富 屬龍最會錢滾錢、長官最愛他們
他逛台灣市場買到「神仙水果」 口感Q甜卻低糖

他逛台灣市場買到「神仙水果」 口感Q甜卻低糖
這血型最怕被問這題 4血型「容易緊張」情境曝光

這血型最怕被問這題 4血型「容易緊張」情境曝光
超火炸雞品牌終於要進駐加州了 洛杉磯先開30家

超火炸雞品牌終於要進駐加州了 洛杉磯先開30家