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醜聞連爆 控黃子佼性侵 K女等不到道歉要提告

台灣新聞組／台北9日電
黃子佼(左)身陷性騷風暴，太太孟耿如遭網友圍剿而關掉臉書。(本報資料照片)
黃子佼(左)身陷性騷風暴，太太孟耿如遭網友圍剿而關掉臉書。(本報資料照片)

藝人黃子佼繼持有未成年少女不雅片後，日前又被爆出曾對17歲少女伸出魔爪，網紅Zofia在臉書揭露，企業家二代K小姐曾遭黃子佼藉拍攝藝術照趁機性侵，新聞曝光後引起社會撻伐。不料自稱是K小姐前男友的B男透過經紀人陳孝志爆料，指K小姐並非企業家二代，還想找他聯合仙人跳黃子佼來勒索金錢，K小姐指控陳孝志誣賴將提出告訴，另外她遲遲等不到黃子佼道歉，也打算提告讓司法進行審判。

K小姐昨晚間發出聲明說，「 陳孝志先生，我完全不認識你，我的任何一任男友也都不認識你，你憑空指控我仙人跳，我用我的血、我的肉經歷黃子佼先生的霸凌，你則是用想像或我不曉得的公關公司操作手法來做這些誣賴、帶輿論風向…你最好的方式就是去跟檢察官解釋清楚。」

K小姐的聲明也說， 她本來懷有一念之仁希望黃子佼親自來道歉，就放下算了、各自的人生各自品嘗負責，既然黃子佼不願道歉，她的善意都被丟到水溝，在追訴期到達之前一起讓檢察官、法官調查清楚。

黃子佼醜聞連爆，母校世新大學經評議委員會決議，已將黃子佼自傑出校友名單中除名，黃子佼的老婆孟耿如緊急關閉社群媒體，黃子佼至截稿前未有回應。

世新大學昨表示，黃子佼在本月3日經台北地檢署依涉嫌兒童及少年性剝削防制條例處分，得獎校友有嚴重失格情事而致影響校譽者，校方於清明連假期間緊急召開會議，決議通過將黃子佼自第5屆傑出校友除名。

黃子佼去年被控涉犯強制猥褻等罪，檢警另查出黃持有7張未成年人性影像，涉犯兒童及少年性剝削防制條例，處分緩起訴，期間2年支付國庫台幣120萬(約3萬7396美元)，書立悔過書1份。台北地檢署已依職權送高檢署再議，待緩起訴處分確定，黃再於期間內履行繳納緩起訴處分金及悔過書。

黃子佼 社群媒體 臉書

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