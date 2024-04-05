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黃子佼自殘出院還買不雅偷拍片 衛福部：等同性剝削共犯

台灣新聞組╱台北5日電
藝人黃子佼(中)被查獲持有七部未成年少女遭偷拍影片，衛福部批黃子佼形同兒少性剝削犯罪結構共犯。(本報資料照片)
藝人黃子佼(中)被查獲持有七部未成年少女遭偷拍影片，衛福部批黃子佼形同兒少性剝削犯罪結構共犯。(本報資料照片)

藝人黃子佼涉嫌性侵案獲不起訴處分，但調查過程中，檢警在他的個人硬碟中發現了數百部女性裸露與性交影像，且最新一次購買日期還是在爆發#MeToo事件後，引發撻伐聲浪。時代力量黨主席王婉諭批評，黃子佼做了最惡劣示範；衛福部表示，黃子佼花錢購買偷拍影片，等同就是兒少性剝削犯罪結構的共犯。

在#MeToo事件中被多名少女指控性剝削後，黃子佼曾在直播中自殘。ETtoday報導，黃子佼被查扣4TB容量隨身硬碟中儲存上百部偷拍影片，其中7部是未成年，檢方考量他認罪悔悟，處分緩起訴。黃子佼坦承這些影片是過去6年間從偷拍論壇「創意私房」購得，而最新一次購買紀錄則是2023年7月8日，財經網美胡采蘋氣憤發文：「出院後的第18天，繼續去偷拍未成年少女性愛影片的網站買影片看。垃圾。」

本報系聯合報報導，王婉諭在臉書以「你的惡意或好奇，是某些人生命的煉獄」作為開頭，發表了一篇文章，指「創意私房」是她2021年接受陳情後告發的犯罪集團，近日終於被大量起訴；這個集團將違法偷拍、轉傳的裸露或性私密影像與個資整理在一起，以會員制的方式經營，把他人的痛苦轉化自己的盈利。

王婉諭說，即便犯罪集團被偵破，也無法保證這些影像就此消失，甚至可能早已散播到網路各處，這樣的不安全感，將會繼續跟著這些無辜的受害者，她呼籲大眾對這些違法的裸露或私密影像「不觀看、不下載、不轉傳、不分享、不持有」，不要助長惡意滋長，也拒絕成為共犯結構的一員。

衛福部統計，2022年計有2271人被通報為兒少性剝削被害人，衛福部保護司長張秀鴛說，網路盛行下，未成年容易陷入「網戀」，有心人可能以網戀之名，要求對方視訊裸聊、拍攝自慰、撫摸身體的影像，實是詐取偷拍性影像，黃子佼出錢購買偷拍影片，完全是助長偷拍；她批評，這些助長偷拍的人，不知受害者性影像外流，對他們而言是一輩子的精神傷害，甚至是難以被撫平的精神紋身。

網友對黃子佼罵聲一片，並推測他是「戀童癖」。馬偕醫院精神醫學部主任方俊凱說，任何偷拍行為都是「不被允許」，但持有未成年不雅片，不代表是戀童癖，可是也不能完全排除。

黃子佼 臉書

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