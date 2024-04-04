81歲攝影家張照堂辭世 曾獲金馬終身獎 文化部將呈請總統明令褒揚

攝影家張照堂於2011年獲第30屆行政院文化獎殊榮，「我想，就讓照片自己去說吧。」是他對攝影秉持的信念。（圖／文化部提供）

2022年獲得第59屆金馬獎「終身成就獎」攝影師張照堂昨天傳出2日離世，享壽81歲。文化部長史哲聞訊深表哀悼與敬意，並表示，張照堂投身攝影、電視、電影、紀錄片、實驗電影等多元影像藝術創作領域，以實驗性、紀錄性及報導性作品特色，為台灣影像藝術開創嶄新境界，文化部將呈請總統明令褒揚。

張照堂1943年出生於板橋，畢業於國立台灣大學土木學系，曾任職於中國電視公司、公共電視籌備委員會、超級電視台等，1997年起任教於國立台南藝術學院（後改制為國立台南藝術大學）音像紀錄研究所，曾任音像媒體中心主任、音像藝術學院院長等職務，2009年退休 後獲聘為國立台南藝術大學榮譽教授。其於1999年獲頒第3屆國家文藝獎（美術類）、2011年獲第30屆行政院文化獎、2022年獲頒第59屆金馬獎終身成就獎、2024年獲第14屆TIDF（台灣國際紀錄片影展）傑出貢獻獎等殊榮。

張照堂高中時期加入攝影社，與前輩攝影家鄭桑溪學習攝影，大學時代喜愛拍攝概念式影像，藉由攝影傳達自我意念，而後以獨特的攝影圖像，建立戰後台灣風格影像語言。其攝影作品極具思考性與深刻性，獲國立台灣美術館 、國家攝影文化中心、國立歷史博物館 、台北市立美術館、高雄市立美術館等館所典藏。

文化部表示，張照堂亦是台灣實驗電影先驅，長年投入於紀錄片及影像工作，為諸多電影工作者的啟蒙者及引領者，「大甲媽祖回娘家」、「剎那間容顏」、「王船祭典」、「映象之旅」系列影片均為經典，曾獲金馬獎及金鐘獎肯定。同時，張照堂深耕紀錄片人才培育及影像教育數十年，推動創辦台灣國際紀錄片影展，親身實踐推廣對於影像創作的熱忱。

除影像創作外，張照堂於1988年出版「影像的追尋：台灣攝影家寫實風貌」，系統性介紹33位臺灣攝影前輩，建立台灣寫實攝影歷史系譜，亦曾主編「台灣攝影家群象」叢書，並有「鄉愁．記憶．鄧南光」、「看見淡水河」、「看見原鄉人：台灣客家光影紀事」、「女人、台北」、「老•台北•人」、「認真的台北人」、「家園重見」等著作，為台灣攝影留下深刻且寶貴的資產。