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「巨流河」齊邦媛逝世 陸網友一片哀悼

台灣新聞組／台北31日電
齊邦媛(中)28日逝世，圖為2018年英文版《巨流河》出版，右為中研院院士王德威，左為漢學家范萬。(記者陳宛茜/攝影)
齊邦媛(中)28日逝世，圖為2018年英文版《巨流河》出版，右為中研院院士王德威，左為漢學家范萬。(記者陳宛茜/攝影)

文學家、「巨流河」作者齊邦媛於28日逝世，享嵩壽101歲，消息一出，在中國大陸引起巨大關注，社群平台微博微信有諸多媒體、文人表達哀悼，也衝上熱搜。

齊邦媛是遼寧省鐵嶺人，生於1924年2月19日，畢業於國立武漢大學外文系，1947年到台灣，長年進行文學研究，期間曾到美國進修，1988年以國立台灣大學外文系教授退休，她於2009年出版的「巨流河」，講述自己父親齊世英參與郭松齡倒戈奉系、九一八事變後參加對日地下工作、以及齊邦媛自己在抗戰軍興後，輾轉就讀、並於戰後前往台灣任教、在台灣從事文學研究的歷程。

「巨流河」簡體版2010年底由三聯書店出版，在中國大陸也引起巨大的迴響。根據中國出版集團有限公司的不完全統計，僅到2016年3月銷量就累計達29萬冊。

齊邦媛逝世後，中國大陸出版界、媒體有不少哀悼，不少人循學術傳統尊稱「齊邦媛先生」。遼寧美術出版社副總編輯時祥選指出，自2013年起與齊邦媛書信往還，初衷是要幫齊邦媛出版五卷本文集，實現她「以書還鄉」的願望，「孰料造化弄人，功虧一簣，大夢實現，仍俟來日」。

他回憶交往十餘年來，「齊先生一直視我為家鄉小友，關愛有加，時時不忘祝福我與家人」，「現本以為有機會能帶妻兒去拜見齊先生，當面言謝，現在卻只能和他們一起隔海悼念了」。他並盛讚「巨流河」聲動寰宇，名垂青史；復旦大學新聞學院教授張志安則評價齊邦媛「留下一本好書，留住一段記憶，留存一種情懷」。

微博名稱為「王三斤」的網友則分享，自己曾在齊邦媛的美國母校留學，寫了一篇文章輾轉被齊邦媛讀到，最後於2019年獲齊邦媛贈予滿滿留言簽書的經歷。他強調自己因緣際會地與這樣一位被很多人景仰的前輩有那麼一些些間接的聯繫，「當然是自己的幸運，卻也是因為自己，一直嚮往那樣的光吧」。

另外，蔡英文總統30日透過臉書發文悼念齊邦媛，蔡總統說，「台灣文學是我們的文學，巨流河的齊邦媛，是台灣永遠的齊邦媛。」謝謝齊邦媛老師，將台灣文學的湛藍與靜美，帶到世界，她也永遠是台灣文學長河中的粼粼波光。

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