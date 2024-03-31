席慕蓉憶「老師」齊邦媛：她是了不起的女性

詩人席慕容。(本報資料照片)

台灣知名作家、學者齊邦媛於28日凌晨去世，享年101歲，作為多年摯友，台灣詩人席慕蓉一直稱齊邦媛為「老師」，她在接受中新社記者專訪時追憶，齊邦媛是一位了不起的女性，她的一生就是「巨流河」的一生。

齊邦媛生前學術著作、翻譯作品、文學評論、散文隨筆等身，最為讀者所知的是她在80多歲高齡時完成自傳「巨流河」。這部25萬字的回憶錄於2009年出版，作品由長城外的巨流河開始，寫到台灣南端恒春的啞口海結束，為兩岸留下一部「至情至性的家族記憶史」。

20世紀80年代至90年代，席慕蓉出版了多部詩集，受到海內外讀者的關注。也是在這一段時間，在席慕蓉位於陽明山的畫室，齊邦媛和她通過共同好友介紹相識。「對齊老師來說，那時的我是一個『小學生』。」

這對年齡相差近20歲的摯友、「師生」密切交往超過30年。「我們之間聊過很多，也經常見面、通電話。」在席慕蓉看來，齊邦媛是一位個性剛強的女性。

她回憶，齊邦媛生前長期居住在位於桃園龜山的養老住居長庚養生文化村，並在這裡完成「巨流河」的寫作。齊邦媛曾介紹，當初赴長庚養生文化村參觀時遇到一位出租車 司機，對方不理解一位80歲的老人膝下有子女，為什麼會選擇一個人獨居，司機還很同情她，陪著她看完文化村、再把她送回家。

「可是那個司機不懂得，齊老師說的『我已經80歲了，還有我自己的日子要過』的真正含義。」席慕蓉認為，齊邦媛是希望在耄耋之年找到她「最後的書房」，把「巨流河」寫出來。

2023年11月，席慕蓉最後一次接到齊邦媛的電話，她在電話中與席慕蓉表達告別之意。 「她跟我說『再見』，當時我也明白了她的意思。」席慕蓉說，齊邦媛年事已高，身體情況不允許太多人去打擾，她希望自己能安靜地休養，遂與朋友們告別，「所以我也回答，好的，謝謝齊老師。」