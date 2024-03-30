「巨流河」震動華文世界 齊邦媛101歲辭世

台大外文系名譽教授、文學家齊邦媛於28日凌晨1時辭世，享嵩壽101歲。她曾推動國文教科書改革，引介楊逵、黃春明等台灣本土作家的作品。（本報資料照片）

以回憶錄「巨流河」震動華文世界的作家齊邦媛，28日辭世，享嵩壽101歲。她生前特別致電記者，表示一旦自己離開這個世界，希望大家不要特別為她舉辦追思會，「我不是一個熱鬧的人，我想我應該做一個好的表率，不要叫別人拿俗套紀念我」。她還交代記者告訴親友和讀者，「我很愛大家，如果我走了，希望大家安安靜靜高高興興紀念」。

齊邦媛1924年生於遼寧省鐵嶺縣。出生後一年，父親齊世英參加奉系將領郭松齡倒戈大帥張作霖的革命，兵敗逃亡。齊邦媛跟著父母一路逃亡，光小學就換了7間，23歲來到台灣。在這樣缺乏尊嚴的流亡生活中，她許願「人能世世代代優雅活著」，一生傾注熱情於文學，因為認為文學可以「帶給人們優雅的力量」。

齊邦媛可說是台灣文學最早的知音。她在國立編譯館工作時推動國文教科書改革，引介楊逵、黃春明等台灣本土作家的作品，也致力英譯台灣文學，主編「中華民國 筆會季刊」、參加台灣文學英譯計畫，將台灣作家吳濁流、黃春明、鄭清文等人推向國際。她主編筆會時，常和殷張蘭熙、林文月等作家約在咖啡 館，一邊聊天一邊看稿。如今三人先後謝世，「女作家的下午茶」成為絕響。中華民國筆會昨也在臉書上發文敬悼齊邦媛。

80歲那年，齊邦媛不畏世俗眼光，拎著包包搬進養生村，在這裡完成30萬字的回憶錄「巨流河」，這是齊邦媛的自傳，書中的靈魂人物卻是父親齊世英，以及1949年後，一群打了敗仗來到台灣的「失敗者」。

2015年，齊邦媛位於台鐵 宿舍的舊居面臨都更，鄭清文等多位作家發起連署，呼籲政府定為歷史建築或設紀念館。齊老師卻於報紙頭版刊登聲明反對，成為第一位站出來、反對將自己舊居變紀念館的作家。

「優雅尊嚴」是她的一生謹守的價值與做人原則。回顧這一生，齊邦媛向記者表示「我真的做了我該做的事，也寫了我該寫的書；就是寫得太晚了，還有很多話沒有說」。