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愛玩的領導者 楊燿宏在矽谷打造「台灣接班梯隊」

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愛玩的領導者 楊燿宏在矽谷打造「台灣接班梯隊」

中央社／舊金山16日電
「北美台灣工程師協會」新任總會長楊燿宏期盼從美國工程界、企業界、學術界尋找管理人才，集更多人之力將台灣下一代推往更上層樓，共同打造「台灣接班梯隊」。（中央社）
「北美台灣工程師協會」新任總會長楊燿宏期盼從美國工程界、企業界、學術界尋找管理人才，集更多人之力將台灣下一代推往更上層樓，共同打造「台灣接班梯隊」。（中央社）

在美國，「北美台灣工程師協會」是許多年輕世代的遊樂園，他們在這裡尋寶，覓得實習經驗、求職撇步和優化升遷條件。新任總會長楊燿宏致力把這群人才推往更上層樓，打造「台灣接班梯隊」。

「北美台灣工程師協會」（North America Taiwanese Engineering & Science Association，以下簡稱NATEA）成立於網路起飛的1991年，為非營利社團。

這個歷史久遠又深具影響力的台灣科技社團，從初創時期10幾人，到現在會員超過5000人，分布在12個分會。

今年剛接下總會長的楊燿宏（Yao-Hung Yang）是美國半導體設備龍頭應用材料（Applied Materials）全球服務部門的執行總監。外表斯文、談吐穩健的他，是位「一點都不宅」理工男，象徵NATEA青壯世代的樣貌。

楊燿宏擁有2個台大學士、3個史丹佛大學碩博士學位，是標準的「會讀書又會玩」代表，學生時代就開始參加大小社團，NATEA只是「其中之一」。

「趕路念書容易錯過沿途風景」，楊耀宏日前接受中央社訪問，談及來美國與NATEA結緣和求學工作的最大體悟，結論是，想跳更高可以從玩社團開始。

2001年，他擔任史丹佛大學學生會副會長，受邀加入NATEA，原本以為那只是個類似「讀書會」的團體，卻獲得前輩引薦到新創公司實習。

「倘若沒有那個機會，我現在也不會在這裡幫助更多台灣人」，楊燿宏形容，這個際遇有如人生的轉捩點。

他後來觀察到，台灣學生到美國求學，面臨繁重課業，大部分的人都想盡快把書念完，直到畢業後想留在美國歷練才發現問題，「科技界用才看重實習，都希望找有工作經驗的員工」。

他舉例，美國高科技公司現在實習轉正職比例近4成，未來有望提高到5至9成，大企業面試新人也常使用業界術語，好比半導體界考官會問何謂「最佳系統解」（Best Known Method），實習過的人通常比較能精確回應，並舉出好的實例做答。

有了社團和實習歷練做為助力，楊燿宏2006年順利進入應材，從機械設計工程師起步，18年跳了8階。期間，他因拚事業、結婚生子一度淡出NATEA，10幾年後，他抱著「拜土地公還願」的心情重新參與社團事務，今年成為總會長。

再次回到這個改變他人生的團體，心境和角色都與過去不同，但是對於「社團所能創造的價值」，楊燿宏的感受卻絲毫未變，「在美國文化裡，社團重要性不亞於正職，不論是從學生到職場、或是在職場向上提升」。

他以年輕世代為主的NATEA矽谷分會為例，每屆會長後來都成為各公司主管，幫助台灣延伸科學科技、及其他專業領域的影響力。

台灣近年國際能見度日益增高，外國企業更重視台灣人才，他深感當一名企業員工可以在台灣科技社團中扮演要角、善用數千人網絡，公司只會更加器重。

30多年來，NATEA角色持續擴展，未來除促進台美兩地科技新創連結外，楊燿宏對拉拔新世代更有企圖。他提到，Google、微軟等大企業內的執行長及高階主管很多都是印度裔，這是他們深耕多年的成果，某部分值得學習。

從年輕一路玩社團，楊燿宏也致力活化組織，推動「遊樂園」（Playground）概念，歡迎大家進到NATEA一起玩，他引述前輩的話說，「在非營利組織裡你怎麼做都不會錯，只有做多做少的問題，且不會只是你一個人的負擔」。

此外，楊燿宏將進一步創立「高階主管俱樂部」（Manager/Director/VP Group），從美國工程界、企業界、學術界尋找管理人才，集更多人之力將台灣下一代推往更上層樓，共同打造下一波「台灣接班梯隊」。

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