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「學姐」黃瀞瑩結婚 柯文哲、王世堅當證婚人

記者鍾維軒／台北12日電
台北市議員黃瀞瑩（右）與媒體人劉家耀兩人11日天登記結婚。（取材自黃瀞瑩臉書）
台北市議員黃瀞瑩（右）與媒體人劉家耀兩人11日天登記結婚。（取材自黃瀞瑩臉書）

民眾黨台北市議員「學姐」黃瀞瑩在臉書（Facebook）宣布喜訊，她與媒體人劉家耀兩人昨天登記結婚，邀請台北市前市長、民眾黨主席柯文哲民進黨立委王世堅當證婚人。柯文哲也留言說「很高興能擔任結婚證人，祝福兩位幸福快樂，百年好合。」

黃瀞瑩與劉家耀2019年爆出交往消息，經過五年感情長跑，在柯文哲、王世堅的見證下，兩人昨早前台北市北投區戶政事務所登記結婚。

黃瀞瑩在臉書上寫下「KPI達標！從素人到學姐，從幕僚到市議員，從單身到已婚，謝謝你們一直支持著我。感謝柯文哲主席、王世堅委員願意成為我們結婚書約上的證人」，還強調留言只開放祝福，「酸言酸語之流，門在右邊、慢走不送」，並標註「茫茫人海曾是陌生、緣分相遇願伴餘生。」

公告喜訊後，不少政治人物都留言祝福，包括柯文哲寫下「很高興能擔任結婚證人，祝福兩位幸福快樂，百年好合」；台北市長蔣萬安說「恭喜學姐，恭喜學姐夫！」，還不忘打宣傳政策要心碎的少男少女們，參加民政局推出的「情感關係工作坊」，那些學校沒教的愛情學分，現在修都還來得及。」

台北市議員黃瀞瑩與媒體人劉家耀兩人11日登記結婚。（取材自黃瀞瑩臉書）
台北市議員黃瀞瑩與媒體人劉家耀兩人11日登記結婚。（取材自黃瀞瑩臉書）

柯文哲 臉書 民進黨

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