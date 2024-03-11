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張曉風最新散文集「八二華年」 82歲是人生最好的年紀

記者陳宛茜／台北11日電
82歲的散文家張曉風出版最新散文集「八二華年」，認為82歲是人生最好的年紀。（圖／九歌出版社提供）
82歲的散文家張曉風出版最新散文集「八二華年」，認為82歲是人生最好的年紀。（圖／九歌出版社提供）

「二八是女子的妙齡。不過，我認為八二也是。」82歲的散文家張曉風，近日出版最新散文集「八二華年」。她年輕時以可叵為筆名寫幽默散文，如今累積的人生智慧化為更高段的機智與詼諧，以典雅文字出入古今、寫出絕妙好文。她透露，平常人家問她「高壽」多少，總是故意回答「八二年華」，「『二八』指16歲，但八二也是十六」。對張曉風而言，八二正是人生最好的年紀。

書中收錄近年張曉風創作的40篇散文，除了懷人記事，更有各種巧妙的幽默與反轉。比方從冰心的「寄小讀者」談民國初年的文言文與白話文之爭，發現雖然「贊成白話文的文人都得了大位」，但跟日本人用中文字溝通時，反而是「古典素樸的文言」才能溝通。書中文體多變，張曉風既能以書信體緩緩道出對歷史人物王安石的不以為然；也能透過和星雲法師的一頓餐敘，看見大師如何巧用沉默應對政客的蠻橫。張曉風也深諳自嘲，她以林青霞香港豪宅起火後發現有「十八個阿嫂」為例，調侃自己就是家中不支薪的「十八個阿嫂」。

「春暉閣裡──訪蘇雪林教授」是書中完成年代最早的一篇，寫於1988年。當時張曉風受聯合文學總編輯馬森之邀，前往成大採訪92歲的文學大師蘇雪林，讀完就明白張曉風為何把舊作放於新書。她透過蘇雪林之口談文學家如何面對「老年沮喪症」，也犀利剖析胡適老勸別人寫回憶錄，自己卻寫完「四十自述」便封筆不再寫五十、六十自述。隔了40年再看這篇才女的「生命的晚年」，相信作者和讀者都是點滴在心頭。

談到對晚年的規劃，張曉風表示只想「簡單吃、安心睡，不煩惱」、「對令我愉快的事熱心去做。」能活幾歲是上帝的定奪，「但怎麼活，我自有主意。」她從17歲寫作至今，總共寫了65年還不想停筆。她形容自己的寫作就像是「行」字中的兩隻腳──左腳、右腳……把兩隻腳走到挫磨生繭，這是「多麼幸福的疼痛」。

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