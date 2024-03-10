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孫玉珠獲台灣傑出女科學家獎 新秀獎朱雪萍、劉明容

記者許維寧／台北10日電
「第17屆台灣傑出女科學家獎」揭曉，清華講座教授兼生科院副院長的孫玉珠獲傑出女科學家獎。(記者許正宏／攝影)
「第17屆台灣傑出女科學家獎」揭曉，清華講座教授兼生科院副院長的孫玉珠獲傑出女科學家獎。(記者許正宏／攝影)

台灣傑出女科學家獎昨公布第17屆得主，清華大學講座教授兼生科院副院長孫玉珠拿下最高榮譽傑出獎，新秀獎則頒給台大分子與細胞生物學研究所副教授朱雪萍、中研院南部生物技術中心副研究員劉明容。孫玉珠笑說「我從來不是學霸，沒有讀過第一志願學校。」希望藉此勉勵有志投入生醫和科學領域的女性，即使沒讀過第一志願，也能將研究做好。

孫玉珠於清大任教20年，領先全球解析磷酸鹽運轉膜蛋白分子結構，在治療動作障礙或阿茲海默症等神經性退化病變的路上跨出一大步；另一代表研究則為焦磷酸水解酶，領先全球解析多重穿膜膜蛋白分子結構，後續可應用於藥物設計、改良經濟作物。

孫玉珠談到，從鳳山高中畢業後，就讀中原大學，之後才來美深造就讀匹茲堡大學。不認為女性於科研領域處於劣勢，在於實驗時常重複，講求細心、耐心，這都是女性具備的特質，也建議女性再保持自信心。

新秀獎今年則由朱雪萍、劉明容共享殊榮。朱雪萍研究非編碼核糖核酸與基因體的互動、蛋白質的交互作用，並發現由端粒轉錄出TERRA RNA，進而解鎖癌症治療的困境。朱雪萍表示，女性手巧、細心，都是能於生物領域發光的優勢。

劉明容則致力於探究基因轉譯調控機制對植物逆境基因表現的影響。她表示，自小就喜歡看偵探漫畫、喜歡問為什麼，建議學生保有初心，有初心才能有興趣，有興趣就會堅持到底，才會更快樂。

癌症 阿茲海默症

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