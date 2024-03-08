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林書豪要當爸了 腳傷未復元東超聯賽暫不上場

特派記者曾思儒／宿霧報導
新北國王隊備戰東超籃賽終極四強賽，林書豪練球但確定8日不上場。（圖／新北國王提供）
新北國王隊備戰東超籃賽終極四強賽，林書豪練球但確定8日不上場。（圖／新北國王提供）

東亞超級籃球聯賽終極四強賽8日登場，台灣PLG代表新北國王強碰日本B聯盟千葉噴射機，兩位看板球星林書豪和富樫勇樹有望對決成了話題；此役在菲律賓宿霧舉行，林書豪帶菲裔太太隨行，愛妻已有身孕，將迎「龍寶寶」誕生。

林書豪對私生活極保護，愛妻懷孕雖曝光但他請外界將焦點放在球場。農曆年前他就受足底筋膜炎所苦休養許久，2月僅出賽一場。林7日練球後然仍感到不適，經醫療評估後，將缺席這兩場賽事。

來源：聯合新聞網

本季加入新北國王的林書豪，和弟弟林書緯首度攜手，林書緯透露兄弟倆的目標是PLG和東超雙雙捧冠；林書豪也附和說，兄弟倆第一次當隊友還在持續磨合，但季初教練萊恩設定的大目標之一就是包下雙冠，全隊也會朝這目標邁進。

東超聯賽上季受疫情影響賽程縮水，今年八支隊伍順利進行完整主、客場賽程，由南韓KBL雙代表安養赤紅火箭和首爾騎士火焰、千葉噴射機及新北國王晉級最終四強，8日下午5時四強賽先上演「南韓內戰」，國王晚上8時和千葉噴射機爭奪另張冠軍戰門票。

今年東超冠軍隊伍可獲得100萬美金獎金，亞軍50萬美金、季軍25萬美金，國王成員楊敬敏和林書緯都不諱言高額獎金對球員是誘因。

林書豪 南韓 疫情

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