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魏德聖：新作命名「BIG」 因每個抗癌孩子都是英雄

記者范航瑜／紐約報導
「BIG」聚焦於兒童癌症病房內六個家庭的故事，是魏德聖首次涉足兒童電影領域。(米倉影業提供)
「BIG」聚焦於兒童癌症病房內六個家庭的故事，是魏德聖首次涉足兒童電影領域。(米倉影業提供)

導演魏德聖新作「BIG」將在北美台灣電影巡迴影展獻映。魏德聖說，「BIG」故事萌生於20年前的一次電視紀錄片訪談，當時一名因骨癌而截肢、失去數根手指的女孩，以其樂觀愛笑的態度，以及不斷做出搖滾手勢的形象，給了他極大的震撼和啟發；「如果有一群小朋友，男生、女生，有單純小小的戀愛、友情、有離別、有重逢，但背景是在兒童癌症病房裡，那這些平凡都會變得很不一樣。」

「BIG」前導海報。(米倉影業提供)
「BIG」前導海報。(米倉影業提供)

「BIG」的故事雛形一直藏在魏德聖的心中，卻長時間因其他電影檔期而暫且擱置。直到疫情爆發、台灣電影業陷入停滯，資金也變得捉襟見肘。魏德聖再度拾起了這個故事，並在兩、三周的時間內就完成了劇本創作。

他說，創作期間既有淚水也有歡笑，「我希望在戰爭、瘟疫和巨大工作壓力的時代，能夠通過這個故事為人們帶來溫暖與感動。」

在處理兒童癌症這一敏感主題時，確保故事既真實又傳遞樂觀是一大挑戰。為此，魏德聖諮詢了眾多醫療專業人士，以確保治療過程的準確呈現。而針對抗癌過程中不可避免的手術等細節，魏德聖選擇以孩子們的視角，通過動畫的形式來呈現。電影之所以命名為「BIG」，是因為每一個孩子都是自己生命故事中的主角和英雄。他們在動畫中化身為勇敢的戰士，與病魔展開了英勇的戰鬥。

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