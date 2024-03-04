被聯考拒絕的小子 藍易振翻轉人生獲教廷任命輔大校長

曾是「菜英文」的藍易振，勇闖澳洲求學且一路拚成西雪梨大學副校長，進而獲教廷任命為輔仁大學校長。（圖／輔大提供）

曾是「菜英文」的藍易振，從30年前被聯考拒絕的小子，勇闖澳洲 求學且一路拚成西雪梨大學副校長，進而獲教廷任命為輔仁大學校長，展現其翻頁人生中動人的勵志故事。

中央社報導，天主教輔仁大學校長藍易振，日前榮獲僑務委員會委員長徐佳青頒發時「玉山僑務專業獎章」，高興表示回憶30多年前赴澳讀語言學校，那時的他只是一名高中畢業生，從未想過會有這麼榮耀的一刻，真的是「祖墳冒青煙」。他用淺易的文字表達了喜悅，也凸顯活潑開朗個性。

在過去曾被批評一試定終生的聯考制度年代，聯考錄取率僅約三成，他在高中之前和所有的學子一樣拚聯考，他形容落榜的自己是「被聯考拒絕的小子」。

他和天主教學校結緣的很早，1989年從方濟中學畢業，他讀的是乙組，也就是後來文法商的第一類組，他還記得當時聯考考的科目是國文、英文、數學、歷史、地理及三民主義，而他只對數學、地理有些興趣，其他沒有興趣的就讀不好。

因為父親從事主機板零件產業，因此，他從小就對電腦有興趣，高中時，當別人在補習考大學，他卻去補習學習電腦程式設計，落榜後，在父親鼓勵下，他決定出國學英語。

因此，他7月落榜後就申請提早入伍，直到隔年的3月入伍。他說，原本就是「菜英文」的他，入伍兩年更是把英文全忘光了。

1992年來到澳洲全英語的陌生環境，他努力學習了一整年，考「雅思（英制國際英語語言測試系統）」竟考了高分，順利進入雪梨理工學院（ Sydney Institute of Technology），兩年後再申請進入西雪梨大學（Western Sydney University）商學院主修資管。

他覺得，人生有許多選擇，選擇後就可能有不同的人生，重要的是選你所愛，愛你所選及勤能補拙，而這被他奉為學習上重要圭臬及動力。

他表示，由於西雪梨大學有前三名畢業學生可直升榮譽學士學位，也就是碩士，他第一名畢業又直升博士班，因為愈讀愈有興趣，也就一路讀下去了。也因此萌生朝學術領域發展的念頭，經向父親說明也獲支持。於是獲選為副講師，進而一路成為系主任到副校長。

從考不上大學到就學就業 似乎是一路順遂，有如成功的翻頁人生，其實，他也坦承過程中遇到不少挫折，只是都雲淡風輕不再多談，至於印象深刻的挫折，他想了想說，應該是擔任講師時曾在知名教授指導下做計畫案吧。

他說，接案後夜以繼日的熬了多天後，成果獲得教授稱讚，但送案出去後，他的名字卻被拿掉了，這讓他很難過，但沒多久就轉念「找教授哭有用嗎」，改以正向思考，反而感謝教授讓菜鳥講師的他，有做計畫案的經驗，也讓他後續爭取計畫案上都能順利過關。

他不諱言自己不是在天主教的家庭成長，但當初就讀方濟中學時參加了青年會，多次到育幼院或孤兒院，幫助弱勢的關懷活動，也從神父得到許多啟發。

當他獲天主教輔仁大學董事會推薦及提案送教廷審核前，他就決定要受洗成為正式的教徒，就在去年12月間接受洗禮前，得知人事案獲教廷同意任命時真的很高興，也相信自己在國內外學習及教學經歷，能為輔大校務推展找到最好方向。